【Hit Team狙擊】落馬洲五賊圖劫找換店員千萬　HitTeam截車拉人

周三（3日）早上七時許，五名劫匪於落馬洲邊境，策劃行劫一名攜有168萬美元（約1310萬港元）過關男女，兩人為找換店職員。警方刑事情報科「Hit Team」探員一早埋伏，於劫匪「落手」前展開追捕。追至新田迴旋處對開，探員車輛左右包抄截車，劫匪亦棄車逃亡，四名男子當場被捕，另一名女子於皇崗落網。被捕的四男一女疑犯被帶上警車。據知事主並沒有財物損失。

事件共有五名疑犯被捕，經初步調查，相信疑犯涉及一宗200萬美元（拆約1560萬港元）的劫案，據知事主並沒有財物損失。（蔡正邦攝）

五賊邊境「皇巴站」埋伏 圖劫200萬美元

今日（3日）早上七時許，新田迴旋處近古洞路，有警方車輛截停一輛私家車，探員即場拘捕四名疑犯，他們涉嫌策劃於皇崗邊境皇巴站行劫，其後事敗逃亡。據現場消息指，警方刑事情報科「Hit Team」探員早前接獲線報，落馬洲管制站對「皇巴站」埋伏。當時數名疑犯準備向事主埋手，企圖劫去其168萬美元（約1310萬港元）現金。

Hit Team 探員展開追截 四賊棄車逃亡被捕

其間，Hit Team 探員上前阻止，疑犯未有搶劫便就駕車離開，賊車駛至落馬洲迴旋處對開位置時，警方的客貨車及貨車左右包抄，賊人私家車被兩車「閘住」截停，釀成三車相撞。私家車四名疑犯，立即棄車逃亡，有三人被探員當場制服。另一疑犯橫跨公路行車線，向古洞方向逃亡近數百米，仍被逃警員追截，當場被捕。四名被捕疑犯被鎖上手銬及黑布蒙頭，之後帶上警車調查。

警檢電槍及利刀 事主無財物損失 五人被捕

之後探員於落馬洲離境大堂，再拘捕一名女疑犯，當時她位於事主附近位置。事件共有五名疑犯被捕，包括四男一女。警方封鎖場調查案件，探員於落馬洲迴旋處對開草叢，撿獲一把電槍及利刀，懷疑與案件有關。經初步調查，相信疑犯涉及一宗168萬美元（約1310萬港元）的劫案，據知事主並沒有財物損失。