【逃犯條例】逾百人自發分40區搜索成功救人　過來人：留有用之驅

周三（7月3日）凌晨4時許，一名男子在個人facebook發帖對政府表示不滿，並揚言要在金鐘太古廣場跳樓尋死。其後逾百名熱心市民及數名泛民立法會議員由清晨開始，自發到金鐘一帶尋找該名男事主。網民分別到中環及金鐘各個商場進行搜索，並向商場管理處要求將天台上鎖，搜尋近10小時後，最後於IFC找回事主。

Facebook群組「西環變幻時」管理員指，於今日凌晨3時許事主在社交網絡向多人發佈遺書，他加了事主成為facebook好友以了解事情。他們簡單談論數句話後，事主要求加入「西環變幻時」群組，稱：「想同街坊交代一啲野」。管理員認為，當務之急需要靠網民力量「拖得一時得一時」，以減低事主尋死念頭。

市民自發尋人行動 有系統分配駐守崗位

自消息一出，有市民及社工陸續趕到金鐘及中環一帶，冀能制止悲劇發生。市民亦透過社交軟件聯絡跟進，列出接近40個地方，並分頭到該處駐守。當找到疑似事主時，市民都紛紛跑到該處。其間有人指找到疑似事主，記者目擊一名女社工拼命跑，其間她意外跌倒，不過，她又馬上站起來，隨即再繼續跑至目的地，惜到場後發現「可疑人」並非事主。其後市民及社工又重回駐守的崗位，至接近2時，楊岳橋證實已尋獲事主。

阿富（左）與林先生（右）自發參與尋人行動。（陳蕾蕾攝） 勸說逾一小時 回到安全位置 協助尋人的熱心市民林生及阿富，早上七點半到達IFC平台位置，當時有十多人分工駐守不同位置，至中午12時，他們發現有「手足」正勸說一名男子，當時為免刺激對方遂未有行近，「驚畀到壓力佢」，該名男子不時坐下或站起，當是未知是否事主本人，只知有人需要協助。 當時楊岳橋議員雖一早到附近，但亦未能埋身。但楊曾提早通知保安部加派人手巡邏，而IFC平台玻璃欄前亦一早加以鐵馬圍欄。及後該名男子的兩名朋友亦到場勸說，共有四至五人一起勸說逾一小時後，朋友便離開，楊岳橋其後確認該名男子為事主。 現場消息指，男子期間曾情緒激動，曾大叫及哭泣，及後由撒瑪利亞防止自殺會職員陪同下離開。

熱心市民：留有用之軀幫下手

於IFC上班的阿富，表示與網友有一個「ifc救命group」」互通消息，他坦言自己幾年前亦有萌生輕生的念頭，不過他認為，若當時輕生，過往幾次遊行、示威活動便無法前來幫手「應該留有用之軀幫下手，如果當時我走咗，唔知依家原來可以做更加多嘢」、「大家嘅精神要靠大家燃點落去。」

做顧客服務的林生今日特意請假前來幫手，今早凌晨四、五時見到消息後，便與朋友討論考慮應否出來，他指「無論真定假都好，你唔出黎無左條人命，出左黎可能救到人。」又表示「返少一日工唔大影響。」他指，今天有逾百名網民自及到金鐘各處駐守，「邊到無人就出黎幫手。」

市民手持網民名於街上遊走，盼他能珍惜生命。（陳蕾蕾攝）

楊先生指：「我哋真係好希望唔好再有人犧牲生命，為咗喚醒一個扮瞓嘅政府。」（鄧詠中攝） 楊先生清晨看到網上討論區帖文得悉事件，於是自發加入尋人行動。他希望事主珍惜生命，不想再有市民因事件而犧牲，並本著「救得一個得一個」心態，希望找到事主與他交談。楊指，市民用社交軟件分、組成約數小組，分配人手駐守不同地點，望能成功制止悲劇再次發生。他指，有人在IFC找到一名男子，當時神情奇怪及情緒激動，其後由楊岳橋通知已尋獲事主，並由社工帶走。 市民：你哋永遠唔會自己一個 對於能成功找回事主，楊先生直言「唔可以講好開心，因為任何人有自殺傾向，我哋都好無助。我哋絕對唔認同自殺行為，但理解。由回歸開始，香港政府令年青人做岀一個又一個顯得較愚蠢行為，我哋真係好希望唔好再有人犧牲生命，為咗喚醒一個扮瞓嘅政府。」楊先生希望所有感到無力的香港人銘記「你哋永遠唔會自己一個。」他指，若市民有情緒被困擾很又無從渲洩，可嘗試找身邊人傾訴，如難以啟齒，或可開一個新身份向網民傾訴，「我哋永遠等你哋聲音，堅定不移，旗幟鮮明站在抗爭者一方。」