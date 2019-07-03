【逃犯條例】涉警員被起底、攻擊警察網站等　網罪科拘八人

針對近日有警員及其家人被人於網上起底及恐嚇，警方網絡安全及科技罪案調查科於全港各區拘捕8人，涉嫌網上起底、攻擊警察網站及於網上聲稱將會進行刑事毀壞等。網罪科警司莫俊傑表示，案件涉及資料包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等，他稱未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行，警方強烈譴責網上違法行為。

莫俊傑稱，未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行。（梁研玲攝）

涉披露警員及家人全名、身份證號碼等

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，針對近日網上起底行為、用方法去獲取及披露警員個人資料、攻擊警察網站及網上煽動他人進行損毀行為，警方昨晚（2日）於港九新界採取拘捕行動，拘捕6男2女，年齡介乎16至40歲，涉嫌不誠實取用電腦、未經同意下披露個人資料、刑事毀壞及威嚇刑毀等，行動仍進行中，不排進更多人被捕。

恐嚇字句稱「知佢住邊度，會上嚟殺咗佢」

莫俊傑指，案件涉及資料包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等；有同事亦收到大量滋擾電話，以及恐嚇字句，如「知道佢住邊度，會上嚟殺咗佢」等，其家人亦收到同樣訊息。另外有人以DDoS（分散式阻斷服務）方式攻擊警察網站但不成功。莫俊傑指警方早前設立24小時熱線，接獲800名警員求助，警方將個案轉介至私隱專員公署，至今有150個個案。

警方：未經同意披露個人資料屬刑事

莫俊傑稱，未經使用者同意披露個人資料屬刑事罪行，而攻擊警察網站則屬刑事毀壞。莫俊傑表示警方強烈譴責網上違法行為，網上世界並非無法可依，現實世界可用的法例於網上亦適用。被問到網上不時出現同類聲稱起底行為，警方會否進行追查，莫指所有刑事案件警方均有責任調查，對於網上起底，如有人於網上披露資料而未經使用者同意，均有機會觸犯法例。他又表示現實世界言論自由有很大保障，但不論現實世界或網上世界，如果發表一些有刑事成分的字句，如恐嚇他人，均會觸犯法例。