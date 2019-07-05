【尋回Ozac】23歲男發帖稱撐唔住　杜汶澤尋回事主陪同送院

【最新消息】 藝人杜汶澤成功聯絡到事主，到場時見到事主已被救護員抬上擔架床，杜陪同事主到醫院。 一名23歲青年凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」後，再在另一帖文向母親道歉，又指自己「好攰，我真係撐唔住」後，便告失蹤。帖文引起大批網民關注，留言鼓勵事主，勸喻他不要做傻事，事主友人黃先生其後亦在各大討論區發帖，並提供事主的個人資料及車牌號碼，希望網民協助尋人。

事主1的好友黃先生發帖，希望網友協助尋人。 （網上圖片） 23歲青年廖宏軒（洋名Ozac）凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」，約兩小時後，再發出另一帖文，向其母道歉，並指「從來無人欠過我啲咩只係我欠左您地，我係只好攰，我真係撐唔住。香港人吾好再有犧牲，您地加油，願我與您們同在」後，便告失蹤。兩則帖文引來大批網民關注，擔心事主輕生，不少人留言鼓勵，「兄弟，齊上齊落呀！」、「唔好放棄呀，我們一起加油！」、「U are not alone」等字句。 藝人杜汶澤fb呼籲青年聯絡 青年在fb出帖駕車出外尋死，事件由凌晨至今，男事主仍失蹤，藝人杜汶澤早上約9時30分，在fb個人專頁直播，希望失蹤青年whatsapp他。直播中杜汶澤含淚表示，「咁多香港人都無放棄，你唔可以隨便放棄Ozac，你覆我whatsapp好嗎?」。 廖的友人黃先生隨後亦在各大討論區發帖，提供廖的個人資料包括車牌，希望網民能協助尋人。黃先生接受香港01訪問時表示，廖最近因失戀不開心，「加上佢俾人屈，心情唔太好，再加上少少政治因素」而影響情緒，廖昨晚（4日）與黃先生及其他朋友在元朗區見面後，廖獨自駕車離開，其後便在網上發帖表示「撐唔住」，朋友亦與其失去聯絡，黃先生擔心下，到上水警署報案，惟至今仍未尋回廖。 黃先生亦表示，廖曾於今早8時32分在WhatsApp群組表示，自己「已經手腳有少少麻痹，嚟到都趕唔切」，黃與友人再次外出尋訪，他指廖曾向他們提示過，目前處於他們一兩年前到過的地方，黃遂在上水及粉嶺一帶尋人，廖的前女友亦有到處尋訪。至今早9時22分，廖再次在facebook發帖，指自己「吾係要做咩英雄。我知道十年八年吾會有人記得我。我留低只有一份信念同精神！」等字句。 杜汶澤在醫院表示，今早得知該名青年的有關帖文後，非常擔心，故以WhatsApp與他保持聯絡，杜其後成功致電給他，並表示正駕車前往屯門見他，事主要求杜不能帶同其他人前來，杜答應。惟當事主等待杜到場期間，突然拉開車門並墮地，有途人報警求助，杜汶澤見狀便陪同青年送院。

上月與拍拖八年女友分手 心情低落

事主的同住母親李女士則表示，兒子是獨子，與她相依為命，讀至中二輟學，靠打散工維生，為人內向但孝順。上月6日，兒子稱與拍拖八年的女友分手，心情非常低落。李女士表示，兒子於16歲時亦曾為情所困，吞下大量安眠藥自殺，幸當時及時送院救回一命，其後需於精神科治理，但並不需要服藥控制情緒。

向母親坦言「對香港好沮喪」

李女士指，得悉兒子於上月12日及本月1日均有參與關於反對《逃犯修訂》條例的遊行示威，早前亦曾與其討論，兒子坦言對香港感到沮喪。李女士表示自己作為母親，支持他上街發聲，惟不希望他「走得太前」，周一的遊行活動，兒子參與時一直與她保持聯絡，當日亦很早便回家，相信並無參與進入立法會的行動。

對早前有數名人士在自殺前留下有關反對修例的字句，李女士指兒子得悉後亦很不開心，「佢話對香港好沮喪，佢都好想死」，多次透露尋死念頭，故她與兒子數名好友亦一直「睇住佢」，惟昨晚與母親及友人外出吃飯時，突然表示不想駕車，由友人的拖車拖至食肆外，食飯期間卻獨自將私家車駕走離去，其後失蹤，令眾人非常擔心。她指兒子是杜汶澤的「粉絲」，曾經出席fans club聚會。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626

廖於凌晨1時許發帖，引來大批網友關注。 （網上截圖）