【尋找Ozac】23歲男發帖稱撐唔住　杜汶澤含淚直播：覆我好嗎？

一名23歲青年凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」後，再在另一帖文向母親道歉，又指自己「好攰，我真係撐唔住」後，便告失蹤。帖文引起大批網民關注，留言鼓勵事主，勸喻他不要做傻事，事主友人黃先生其後亦在各大討論區發帖，並提供事主的個人資料及車牌號碼，希望網民協助尋人。

事主1的好友黃先生發帖，希望網友協助尋人。 （網上圖片）

23歲青年廖宏軒（洋名Ozac）凌晨約1時在facebook發帖，寫上「對不起。香港人加油」，約兩小時後，再發出另一帖文，向其母道歉，並指「從來無人欠過我啲咩只係我欠左您地，我係只好攰，我真係撐唔住。香港人吾好再有犧牲，您地加油，願我與您們同在」後，便告失蹤。兩則帖文引來大批網民關注，擔心事主輕生，不少人留言鼓勵，「兄弟，齊上齊落呀！」、「唔好放棄呀，我們一起加油！」、「U are not alone」等字句。

藝人杜汶澤fb呼籲青年聯絡

青年在fb出帖駕車出外尋死，事件由凌晨至今，男事主仍失蹤，藝人杜汶澤早上約9時30分，在fb個人專頁直播，希望失蹤青年whatsapp他。直播中杜汶澤含淚表示，「咁多香港人都無放棄，你唔可以隨便放棄Ozac，你覆我whatsapp好嗎?」。

廖的友人黃先生隨後亦在各大討論區發帖，提供廖的個人資料包括車牌，希望網民能協助尋人。黃先生接受香港01訪問時表示，廖最近因失戀不開心，「加上佢俾人屈，心情唔太好，再加上少少政治因素」而影響情緒，廖昨晚（4日）與黃先生及其他朋友在元朗區見面後，廖獨自駕車離開，其後便在網上發帖表示「撐唔住」，朋友亦與其失去聯絡，黃先生擔心下，到上水警署報案，惟至今仍未尋回廖。

黃先生亦表示，廖曾於今早8時32分在WhatsApp群組表示，自己「已經手腳有少少麻痹，嚟到都趕唔切」，黃與友人再次外出尋訪，他指廖曾向他們提示過，目前處於他們一兩年前到過的地方，黃遂在上水及粉嶺一帶尋人，廖的前女友亦有到處尋訪。至今早9時22分，廖再次在facebook發帖，指自己「吾係要做咩英雄。我知道十年八年吾會有人記得我。我留低只有一份信念同精神！」等字句。尋人帖文發出後，不少名人亦表示關注，包括藝人杜汶澤稱已傳訊息給廖，並外出協助尋人。