【珍惜生命】28歲女留遺書墮樓　街坊獻白花：公義與您於我同等重

日前一名28歲姓麥女子，從長沙灣青山道285號一幢大廈天台墮樓死亡。據了解她留下書信予家人、朋友，訴說生活點滴並致歉，警方在其住所找到兩張字條，內容是批評政府不回應民間訴求，及有數封寫給親友說對不起，訴說個人感受的信件。有市民今日（5日）在墮樓現場放下鮮花及蠟燭致意。

麥姓女子墮樓現場有市民放下鮮花及蠟燭致意。（邵沛琳攝）

長沙灣青山道285號出入口位置，有市民放下鮮花及蠟燭致意。周三（7月3日）清晨5時許，一名28歲姓麥女子上址墮下，鞋子甩脫，當場死亡。居住附近的女士悼念死者，她覺得這些事件大家都不想發生，今日路過專程到場拜祭。較早前，有人於天台放下鮮花及拜祭。

據了解她留下書信予家人、朋友，訴說生活點滴並致歉，此外，警方在其住所找到兩張字條，字條內容包括批評政府：「不是民選的政府是不會回應訴求的」，及提到近日的新聞，無自己感到有無力感。