衛署海關聯合行動　搜中藥店疑銷售假冒青黛　拘一名經理

衞生署與香港海關今日（5日）進行聯合行動，突擊搜查位於上環的持牌中藥材批發商細莊貿易公司（細莊）處所，因其涉嫌銷售假冒中藥材青黛。

衞生署進行市場監測時，從細莊取得一批名為青黛（批次編號：2017.09.16）的中藥材樣本並進行鑑別。政府化驗所的化驗結果顯示，上述中藥材不符合《中華人民共和國藥典2015年版一部》青黛項下的鑑別要求，故此懷疑有關樣本不是青黛

行動中，海關人員檢取共14盒懷疑假冒中藥材，並拘捕一名46歲男批發商經理。案件仍在調查中。

衞生署同意細莊自願從市面收回上述批次的中藥材，細莊已設立熱線（2559 9534）供市民查詢。署方至今沒有接獲與上述中藥材有關的不良反應報告，並會密切監察相關的收回情況。







供應或管有虛假貨品 罰款５0萬及監禁5年

青黛屬《中醫藥條例》（第549章）附表2中藥材，為爵床科植物馬藍、蓼科植物蓼藍或十字花科植物菘藍的葉或莖葉經加工製得的粉末或團塊。青黛的功能為清熱解毒、涼血消斑及瀉火定驚。

根據《商品說明條例》（《條例》），任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。