【欠債販毒】16歲仔偕友澳門販毒還債　遇司警截查揭內褲藏可卡因

兩名欠債港男涉嫌到澳門販毒圖利，昨（5日）凌晨在澳門皇朝區被司警拘捕。司警在二人身上檢獲33.69克懷疑可卡因，估計市值約10萬元澳門元。被捕人士為16歲姓陳無業青年及21歲姓黃水電工人，司警以販毒罪控告二人，陳男加控一條吸毒罪，現正被警方扣留。

司警截查 陳男內褲位置檢獲95小包可卡因

司警接獲線報指，有兩名香港男子到澳門皇朝區販毒，於是派出探員跟進及調查，並鎖定二人身份。司警昨日凌晨採取行動，在皇朝區一帶埋伏，最終發現兩人在城市日大馬路徘徊，形跡可疑，懷疑在等候交易毒品。探員隨即上前截查，並當場在陳男內褲位置，發現以紙巾包裹的95小包可卡因。

二人供認欠賭債 每賣一包可卡因可賺70元

二人向司警供認因欠下賭債而受僱於香港販毒集團到澳門販毒。他們到澳門後，會按香港販毒集團的「上線」成員指使，去同黨處取貨，再與買家交易。每出售一小包可卡因便可賺取70元報酬，報酬再二人平分。據知，每小包可卡因售價為600至800元不等。

陳男與黃男於上月28日開始在澳門販毒，至今已出售50小包可卡因，期間二人在網吧或賓館流連。由於陳男有吸毒習慣，經送院檢驗後，對毒品呈陽性反應，司警遂加控一條吸毒罪。