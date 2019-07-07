尖沙咀首都廣場私家車剷入商舖　十一途人受傷　酒駕司機被捕

今日（7日）下午1時半，尖沙咀金馬倫道與漆咸道南交界，一輛私家車撞入首都廣場一間商舖，造成十一人受傷，其中一名男子一度被困。現場消息指，肇事31歲私家車司機未有受傷，未能通過酒精呼氣測試被捕，超標近3倍，涉嫌酒後駕駛被捕。

警方到現場搜證，現場消息指肇事私家車司機未有受傷，未能通過酒精呼氣測試被捕。（蔡正邦攝）

事發於下午1時半，一輛私家車沿漆咸道南北行，駛至與金馬倫道交界時失控撞入尖沙咀首都廣場，十一名途人受傷，消防派出七輛救護車在現場戒備。一名45歲姓張男途人一度被困車底，腳傷受傷，由消防員救出送往伊利沙伯醫院治理，其後回復清醒，但情況仍然嚴重。此外，一名13歲內地少女頭部受傷與5男4女（8至46歲）輕傷途人，分別送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理，肇事司機未有受傷。

31歲姓陳男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害被捕。

有途人講述事發經過，指意外後私家車男司機及女乘客曾下車了解情況，但態度囂張，不滿途人拍攝，更一度意圖離開現場，被人包圍阻止。從網上片段可見，男司機腳步浮浮，多次欲離開案發現場，數名警員阻止，將他拉向路邊，男司機數名友人企圖協助男司機，與警方爭執。