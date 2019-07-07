新界南打反酒後駕駛　一連兩日截1400輛車拘17司機

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員周末凌晨進行「QUICKCHASER」反酒後駕駛行動，在區內不同地點設置路障，合共截查1,416輛車，並向司機進行酒精呼氣測試，16人未能通過，涉嫌酒後駕駛被捕，另拘1名白牌車司機。行動期間，一名停牌男私家車司機未按指示停下，並以時速180公里逃離，警方於屯門公路近青盈路將他截獲拘捕，並控以危險駕駛及酒後駕駛等4罪。

警方周六（6日）凌晨截查728輛車，6男1女本地司機年齡介乎31至50歲，涉嫌酒後駕駛被捕；另外，一名23歲本地男司機懷疑非法駕駛汽車作出租用途，涉嫌停牌期間駕駛、駕駛汽車時無第三者保險及非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途被捕。

警方周日凌晨截查688輛車，7男2名女本地司機，涉嫌酒後駕駛被捕，年齡介乎30至51歲。當中，警員於青葵公路設立路障時，一名30歲男私家車司機未有按指示停下，並加速逃離現場，警員隨即展開追截。該輛私家車以時速達每小時180公里於屯門公路行駛，並駛入屯門工業區一帶及違反交通規例，經過約30公里的追捕後，於近青盈路被截停。男司機被控危險駕駛、停牌期間駕駛、沒有第三者保險下駕駛及酒後駕駛罪，案件將於明日於沙田裁判法院提堂。相關車輛亦已被扣留作進一步檢驗。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可判罰款二萬五千元及監禁三年，並吊銷駕駛執照十二個月至三年不等，及自費修習和完成駕駛改進課程。