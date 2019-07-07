【九龍區大遊行】示威者圍西九站開鐳射燈　佔廣東道與警推撞

九龍區大遊行宣佈結束，大會公布有23萬人參與，並指沒有後續活動，遊行人士可和平散去，並重申今日遊行戰場為尖沙嘴遊客區，向旅客宣傳港人和平、優雅的示威表現。不過，遊行結束後，晚上近7時，仍有不少示威者留在高鐵西九站，他們隔著水馬指罵警員，有人更用鐳射燈射向警員臉部及攝錄機，警方退回水馬後方，警告示威者不可以用激光射向佈防警員。其後，警員持長盾及頭盔作戒備。至晚上8時半，部分守在西九站的示威者集結前往廣東道。

另一方面，晚上7時許，大批示威者離開遊行終點西九站後，已改道前往廣東道一帶，現場估計有三至四千人。示威者佔用車路，警方曾表示要重開廣東道及要求示威者返回行人路不果。其後，多名警員包圍一名男長者，引起在場示威者不滿，包圍及指罵警員﹕「阿伯都搞！」「放人呀！」「一個都不能少！」雙方一度有輕微推撞的情況，最終阿伯被警員帶走。當時外籍指揮官陶輝在廣東道現身，被軍裝警員重重包圍及保護，陶輝在眾多警員護送下向文化中心方向離開。

警方在廣東道的防線一直後退，由Apple專門店一直退至1881 Heritage對出，警民對峙下，有市民打開雨傘，有警員一度扯開示威者口罩。其後人群一直前行，並佔據梳士巴利道，並高呼「彌敦道」，其後亦佔據彌敦道，估計人數多達四千人。

一名身穿黑衣的老翁被警員帶走，現場示威者起哄及要求放人。（林澤彤攝）

外籍指揮官陶輝在大批警員保護下離開。（香港01記者攝）