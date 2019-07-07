【九龍區大遊行】警旺角包抄拉人　示威者四散　遇消防車即讓路

九龍區大遊行在傍晚結束，大批示威者未有散去，陸續向廣東道方向前進，數千人其後佔用廣東道馬路，並沿梳士巴利道前往彌敦道，其間與警方有零星衝突。至晚上10時許，示威者沿彌敦道向太子方向和平前進，但大量警車在旺角停泊，數百警力築成多條防線，包抄及驅散示威者，有示威者在山東街被捕。現場所見，示威者逃走時，見到有消防車駛至，仍自覺讓路予消防車離開。

一名身穿黑衣的老翁被警員帶走，現場示威者起哄及要求放人。（林澤彤攝）

九龍區大遊行宣佈結束，大會公布有23萬人參與，並指沒有後續活動，遊行人士可和平散去，並重申今日遊行戰場為尖沙嘴遊客區，向旅客宣傳港人和平、優雅的示威表現。不過，遊行結束後，晚上近7時，仍有不少示威者留在高鐵西九站，他們隔著水馬指罵警員，有人更用鐳射燈射向警員臉部及攝錄機，警方退回水馬後方，警告示威者不可以用激光射向佈防警員。其後，警員持長盾及頭盔作戒備。至晚上8時半，部分守在西九站的示威者集結前往廣東道。

另一方面，晚上7時許，大批示威者離開遊行終點西九站後，已改道前往廣東道一帶，現場估計有三至四千人。示威者佔用車路，警方曾表示要重開廣東道及要求示威者返回行人路不果。其後，多名警員包圍一名男長者，引起在場示威者不滿，包圍及指罵警員﹕「阿伯都搞！」「放人呀！」「一個都不能少！」雙方一度有輕微推撞的情況，最終阿伯被警員帶走。當時外籍指揮官陶輝在廣東道現身，被軍裝警員重重包圍及保護，陶輝在眾多警員護送下向文化中心方向離開。

警方在廣東道的防線一直後退，由Apple專門店一直退至1881 Heritage對出，警民對峙下，有市民打開雨傘，有警員一度扯開示威者口罩。其後人群一直前行，並佔據梳士巴利道，並高呼「彌敦道」，其後亦佔據彌敦道及向旺角方向前進，估計人數多達四千人。

外籍指揮官陶輝在大批警員保護下離開。（香港01記者攝）

+ 7 + 6 + 5

10時20分 警展開驅散行動

佔路一直延續至晚上10時20分，示威者一直和平前進至亞皆老街交界，突然有過百警員在亞皆老街築起防線，並警告示威者佔路行為不合法，要求他們散去。最前方的警員戴上頭盔及防暴手套，拿起盾牌、警棍、胡椒噴霧。示威者打開雨傘築起傘陣，並曾高叫「一、二！」的口號，並逐漸後退，雙方對峙。其後，警員改持長盾戒備，並再高叫﹕「全部示威者人士立即離開道路，你哋已嚴重阻塞道路。你哋已非法集結，否則警方會以適當武力將你哋驅散。」有網上圖片可見，在亞皆老街警方防線後方，有超過十輛警車停泊。

另一方面，在上海街及豉油街交界有大量警車到場，半百警員下車，包括防暴警員、便衣警員，往彌敦道方向前進，並走至豉油街近彌敦道一條行人隧道築成防，該防線一直後退，警員人數亦減少。

示威者逃走時仍主動讓路予消防

至10時50分，有大量警員在山東街及彌敦道交界出現，包抄在彌敦道逗留的示威者。警方拘捕多名示威者，包括在山東街拘捕及帶走一名男示威者，該男示威者雙手被膠手帶索起。亦有女示威者被數名警員壓在地上，女示威者要求女警到場。有示威者被警棍打中頭部流血。記者現場所見，即使示威者在警方步步推進，必須要逃離現場時，遇到有消防車駛至，示威者仍自覺讓路予消防車離開。

立法會議員鄺俊宇向警方喊話指現場是旺角內街，有過百名記者、年輕人、學生，希望警方慢慢驅散，但警方未有理會，再以大聲公指示威者非法集結，要求他們盡快離開。

其後，至晚上11時，有示威者沿山東街一直狂跑至花園街，該處已有防暴警員出現，路中心有垃圾桶等雜物，懷疑是示威者用於堵路。示威者繼續向廣華醫院方向離開。

警察防線一直推進，後方有警車隨同向前駛。(余睿菁攝)