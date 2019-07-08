【九龍區大遊行】深圳男翻牆看港聞　親身來港支持港人：爭取自由

反對修訂《逃犯條例》示威持續一個月，惟仍未平息。市民昨日在尖沙咀舉行首次「九龍大遊行」，沿尖沙咀遊行至西九龍高鐵站為終點。主辦單位稱23萬人參與，而警方則指遊行高峰人數為5.6萬人。遊行人士中，絕大部份為香港本地市民，但當中不乏「外國勢力」，以及「中國勢力」。互聯網高牆，看來並不能阻礙爭取自由的心。

(余睿菁攝)

內地人士阿路(化名)向《香港01》記者表示，他在深圳工作，由於內地上網未能看香港及外國的網站，故一直有「翻牆」看香港新聞的習慣。自上月9日「百萬人大遊行」起，阿路就持續關注反修例示威，昨日更特意親身來港，到尖沙咀支持港人抗爭。

然而，但由於擔心返回內地後，遭到有關部門的秋後算帳，故不便談論太多，只向記者展示了兩面手寫標語，同時用以遮蓋面貌。內容為：「香港加油反送中」，及簡體字寫道：「我從大陸來，感謝香港人!不要放棄，爭取自由」。語畢他就離開，淹沒在人海之中。

此外，亦有人高舉用簡體字印製的標語，寫道：「打倒習帝」，及繁體字「今日武漢、明日香港」。沿途有不少外國人面孔，手持英文標語。其中一名外籍男子，左手高舉電話，亮起屏幕展示一面澳洲國旗，右手則舉起A4紙，打印著「Hong Kong,Together We Stand」，其他市民則行過時，舉起「No China extradition」標語。

遊行人士當中，有一對「長者姊妹花」，姊姊已屆六旬，妹妹亦已年過半百。其中妹妹要撐杖而行，原來她的膝蓋受創，手術癒後不久，仍相當疼痛；至於姊姊則近年曾接手「通波仔」手術。她們兩人不顧自己身體問題，仍然站出來為下一代發聲：她們在香港出世、生於斯長於斯，不希望香港沉淪下去。不過，為怕家人擔心，她們今次是暪著家人出來，因此均不願出鏡。