【九龍區大遊行】警民街頭鬥大聲?　警嚎叫「認X住我呀!隻揪呀!」

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突。網上流傳一段片段，於旺角匯豐總行對開行人路，警員與示威者發生衝突期間，有警員向示威者大聲呼喝「咩呀，認X住我呀」、「隻揪呀！」，及後示威者未有理會繼續過路，影片中斷。

有警員大叫「咩呀，咩呀!」

網上流傳衝突片段

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，下午沿尖沙咀遊行至西九龍高鐵站，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突，至少6人被捕。在即時傳訊軟件Telegram上，流傳一條約40秒的短片，可見一名男子，在旺角匯豐總行對開行人路，在警員的警棍之下，疑失平衡倒地，上半身跌出馬路。

不少示威者見狀立即上前將其扶起，惟前方的警員卻步步進迫，雙方一度大聲口角。一名穿白色衫、官階屬督察的警務人員，以較和善的語氣，著示威者返回行人路。示威者亦好言相向，指會「得，我自己行」，而示威者亦隨之橫過馬路。

警員：「認X住我呀」、「隻揪呀！」

然而，突然有一名藍衫警員與示威者互相叫囂，大叫「行！」，示威者回應「X你XX有車呀」，警員及後呼喝「咩呀，咩呀，退後啊」，又挺胸與示威者作「鬥大」狀，並將示威者推向馬路；另一名警員隨後介入，嚎叫「咩呀，認X住我呀」，有示威者大叫「隻揪呀！」，該名警員又回應「隻揪呀！」，及後示威者未有理會繼續過馬路，片段中止。

有市民看見此片段，不值警員所為：「不如佢試下同我地卸下gear來番舖？full gear同我地乜都冇話隻抽？」