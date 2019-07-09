【珍惜生命】婦人擅離病房後墮斃　威院八周內交調查報告

今日（9日）下午2時40分，警方接獲市民報案，指有一名女子於沙田廣林苑茂林閣的高處墮下。警方到場調查，發現墮樓女子倒臥平台，由救護員證實女子當場死亡。警方初步調查指，事件沒有可疑，死者為一名66歲姓何女子，死因有待驗屍後確定。據了解，死者患精神病，為威爾斯親王醫院病人，今日自行離開醫院後失去聯絡。現場消息指，有街坊見到一名身穿Ｔ恤，下身穿疑似病人制服的褲子，在走廊徘徊，未幾即發生墮樓事件。

威爾斯親王醫院發言人表示， 下午約2時半，院方耳鼻喉科病房職員發現，一名女病人自行離開病房後失去聯絡，職員隨即在醫院範圍搜索及聯絡病人家屬，並於約2時45分報警求助。及至下午約6時接獲警方通知，有關病人從高處墮下死亡。院方對事件感到難過，會繼續與病人家屬保持聯絡及提供協助。院方已透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處通報事件，並會成立小組調查事件，並於8星期內呈交報告。

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