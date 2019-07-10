撐警網紅「劉馬車」又捲打鬥案　天水圍遭三餐廳職員打到瞓地

撐警網紅「劉馬車」（原名劉駿軒）繼上周在港鐵與乘客激戰後，昨晚（9日）又疑因「眼超超」，在天水圍捲入打鬥案。據網上流傳的10多秒短片可見，身穿白衫黑褲的劉馬車，在屏欣苑一間連鎖茶餐廳內，遭兩名赤膊男及一名黑衣男瘋狂圍毆。劉馬車寡不敵眾，被毆至倒地，頭部更連環中拳，毫無反擊之力。餐廳一名女職員見狀曾大叫「喂！」企圖制止，無奈喝止無果，只好走出店外暫避。

警方證實接獲相關報案，事發於昨晚10時12分，姓劉（23歲）男子，在屏廈路65號一間茶餐廳內，據報因為目光問題，與另外三名分別姓李（19歲）、姓李（42歲）及姓金（42歲）男職員發生爭執，期間雙方互相以手腳施襲，事後4人同涉「在公眾地方打架」被捕；劉男面、手、腳受傷，被送往屯門醫院治理。元朗警區刑事調查隊已接手跟進。

劉馬車上月30日曾出席撐警集會。而上周四（6月30日）傍晚，他乘搭港鐵期間，報稱遭一名34歲男子以手機拍攝，雙方初則口角，繼而動武，在荔枝角站由車內打到出月台，粗口橫飛、上衣同被扯爛，當時他怒稱：「我要打X死你，你唔識我劉馬車呀？！」事後兩人均涉「在公眾地方打架」被捕。