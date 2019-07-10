【毒狗狂徒】疑狗糧混毒藥　坪輋四犬死三昏迷　屋主灌水洗胃救犬

打古嶺坪輋路疑有毒狗狂徒！今早六時許，打古嶺坪輋路屋主孔先生，發現十多隻愛犬疑中毒，於是灌水幫狗洗胃，九隻獲救，不幸4犬死亡及3隻昏迷。其後孔先生於住所附近，發現懷疑混入毒藥的狗糧，他指近月捲入租務糾紛，未知兇手動機。警方重案組接手調查，暫未有人被捕。

對於今次懷疑毒狗事件，孔先生指不排除有人於平價狗糧，加入強烈毒藥。

打古嶺四隻狗疑被毒殺 三犬獲救

今日（10日）早上六時許，打古嶺坪輋路近雲泉仙館一間鐵皮屋，屋主孔先生報案指發現狗隻昏迷，懷疑有人毒狗，於是報警。警員及愛護動物協會人員接報到場，證實有四隻狗當場死亡、三隻受傷及一隻獲救。至上午約十時，打鼓嶺重案組到場調查案件。

發現愛犬異常 立即用水幫狗洗胃

其後，狗主將愛犬屍體運上愛協車輛。「今朝啲狗嘈得好緊要，一起身見到啲狗打晒震！」狗主孔先生表示，他本身養了17隻狗。今早約6時10分，他發現愛犬懷疑被毒殺，之後有狗一度被困房內，牠懷疑中毒嘔吐。孔立即幫另外九隻狗用水洗胃，牠們幸好沒有大礙。可惜仍有四隻分別５至８個月大的唐狗死亡。

街頭救起流浪狗 近月捲租務糾紛

孔先生稱之前救40隻狗，不過於另一地方因「狗瘟疫」去世。他指自己亦非開狗場，而是於街頭救起流浪狗，牠們主要於屋內廚房及狗房生活。對於今次懷疑毒狗事件，他不排除有人於廉價狗糧，加入強烈毒藥。「同佢講過有咩上法庭，呢間屋好多嘢要維修，冇理由租客畀！」孔先生租住上址單位近三個月，兩層樓房月租為12,500元。他稱屋內不時出現損耗，包括上層渠道阻塞及燈損毀，近月他亦受到業主逼遷，他認為事件絕大理由涉租務糾紛。