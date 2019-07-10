【毒狗狂徒】疑狗糧混毒藥　坪輋四犬死三昏迷　屋主灌水洗胃救犬

打古嶺坪輋路疑有毒狗狂徒！今早六時許，打古嶺坪輋路屋主孔先生，發現十多隻愛犬疑中毒，於是灌水幫狗洗胃，九隻獲救，不幸4犬死亡及3隻昏迷。其後孔先生於住所附近，發現懷疑混入毒藥的狗糧，他指近月捲入租務糾紛，未知兇手動機。警方重案組接手調查，暫未有人被捕。
屋主孔先生報案指發現狗隻昏迷，懷疑有人毒狗，於是報警。證實有四隻狗當場死亡、三隻受傷及一隻獲救。
對於今次懷疑毒狗事件，孔先生指不排除有人於平價狗糧，加入強烈毒藥。
打古嶺四隻狗疑被毒殺 三犬獲救
今日（10日）早上六時許，打古嶺坪輋路近雲泉仙館一間鐵皮屋，屋主孔先生報案指發現狗隻昏迷，懷疑有人毒狗，於是報警。警員及愛護動物協會人員接報到場，證實有四隻狗當場死亡、三隻受傷及一隻獲救。至上午約十時，打鼓嶺重案組到場調查案件。
發現愛犬異常 立即用水幫狗洗胃
其後，狗主將愛犬屍體運上愛協車輛。「今朝啲狗嘈得好緊要，一起身見到啲狗打晒震！」狗主孔先生表示，他本身養了17隻狗。今早約6時10分，他發現愛犬懷疑被毒殺，之後有狗一度被困房內，牠懷疑中毒嘔吐。孔立即幫另外九隻狗用水洗胃，牠們幸好沒有大礙。可惜仍有四隻分別５至８個月大的唐狗死亡。
街頭救起流浪狗 近月捲租務糾紛
孔先生稱之前救40隻狗，不過於另一地方因「狗瘟疫」去世。他指自己亦非開狗場，而是於街頭救起流浪狗，牠們主要於屋內廚房及狗房生活。對於今次懷疑毒狗事件，他不排除有人於廉價狗糧，加入強烈毒藥。「同佢講過有咩上法庭，呢間屋好多嘢要維修，冇理由租客畀！」孔先生租住上址單位近三個月，兩層樓房月租為12,500元。他稱屋內不時出現損耗，包括上層渠道阻塞及燈損毀，近月他亦受到業主逼遷，他認為事件絕大理由涉租務糾紛。
愛協：三隻存活的狗 已送愛協中心救治
愛護動物協會發言人表示，今早約六時半，愛協督察接獲警方通知，坪輋有狗主發現家養的狗隻有異常，懷疑遭人放置毒餌，於是報警求助。愛協督察到場協助，共有五隻唐狗懷疑中毒，其中兩隻已死亡。存活的是黑色唐狗雄性、啡色唐狗雌性及啡色唐狗雌性，三隻狗均有晶片。目前，警方已經將事件列為懷疑虐待動物，將會進行調查。愛協督察現正將三隻存活的狗隻送往愛協中心救治，屍體將待警方安排送往漁護署化驗。