【DSE生溺斃】應屆考生放榜前夕溺斃　青中師生擬製相冊慰家人

應屆中學文憑試DSE考生魂斷大嶼山海迎灘，放榜日死者生前就讀的中學，師生忙於處理放榜，學生對事件三緘其口。該校校長陳錦偉表示死者姊姊及母親今早到校領取放榜成績，收到成績後嘆「（兒子）點解唔等多一日」，不能接受兒子已離世的事實。陳校長指死者成績接近20分，當中英文成績更達5，按其成績「應該入到大學。」又指死者與其任教英文科的班主任關係良好，得悉離世消息班主任亦感到十分傷心。

校長陳錦偉指死者有兩名兄長一名姊姊，為家中幼子，其校內成績不俗，英文成績為級內「Top 10」，曾得英文成績優異獎。（陳蕾蕾攝） 18歲陳浩霆就讀中華基督教青年會中學NC班，昨（9日）與兩名朋友共赴大嶼山南嶼南道海迎灘游泳，陳游出離岸約50米位置疑體力不支呼救，因大浪朋友無計可施於是報警，惜陳終返魂乏術。 校長陳錦偉表示昨晚9時收到消息欲到醫院探望，但途中得悉其家人已離開醫院，便與其家人通電，晚上10時多與社工、老師等人召開危機小組會議。陳校長指陳同學的放榜成績由姊姊及母親今早到校領取，其成績接近20分，英文成績更達5，按成績「應該入到大學。」表示陳同學家人收到成績後曾稱「（兒子）點解唔等多一日？」不能接受兒子已離世的事實，希望兒子只是遠行。另外，陳母提到自己未有太多兒子的照片，因此向學校索取兒子照片辦喪事，現時學校亦與同學商討為陳同學製作相冊給其家人。

陳校長指死者有兩名兄長一名姊姊，為家中幼子，其校內成績不俗，英文成績為級內「Top 10（首十名）」，曾取英文成績優異獎，英文「接近first language（第一語言）」，亦參加校內英文學會，首志願為進入港大。

陳校長指初步了解，昨日同行的兩名朋友，其中一個為同校中六學生，另一名則讀中五、外國讀書回來，當時因天氣不佳，海浪較大，最後無法救回陳同學。同校的中六同學情緒尚算平穩，表現成熟一度表示「可唔可以唔好講比同學仔聽住？」擔心影響同學放榜心情。

現時學校已接觸其家人，了解經濟上是否需要支援；陳與其任教英文課的班主任關係良好，得悉陳離世班主任亦感到十分傷心，校內亦約有10名關係較密切的同學感到傷心，學校亦已安排社工，教育局亦已安排心理學家等處理學生情緒。