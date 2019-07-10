【逃犯條例】區議員辦事處變連儂牆　葉興國澄清無施壓只聯絡公關

九龍灣連儂牆昨日凌晨遭人大肆破壞，惟在8小時內連儂牆又重現隧道兩側。連儂牆所在位置為東九龍文化中心地盤的圍板，網上流傳指，當區區議員葉興國曾施壓要求地盤將連儂牆清拆，此舉引來一眾市民不滿。今日凌晨，他位於淘大花園的議員辦事處門口大門被貼滿五顏六色的便利貼，形成一道「連儂牆」。葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓。

葉興國位於淘大花園的議員辦事處門口大門被貼滿五顏六色的便利貼，形成一道「連儂牆」。（網上圖片）

葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓。 網上平台連登有帖文指，葉興國昨日向東九龍文化中心地盤施壓，要求地盤工人將連儂牆清拆，惟地盤高層拒絕，要求葉興國自己清拆，惟他拒絕。帖文又指，葉興國其後不斷要求地盤承辦商公關跟進事件。 網上帖文一出，引來網民的不滿，今日凌晨，有人前往葉興國議員辦事處，並在辦事處的玻璃大門上限貼便利貼，見到門上有「香港人加油」、「一票不投建制派」等字句。 葉興國今早就事件出澄清信，稱自己絕對沒有向地盤高層施壓，只是曾直接聯絡地盤的公關人員。信中又提及，自己是收到居民投訴，作為區議員有責任向地盤反映事件。

葉興國接受訪問時強調，沒有向東九龍文化中心地盤高層施壓，與公關羅小姐聯絡，皆因收到居民投訴，通道中間柱躉十分擠塞，重申尊重市民表達意見的自由，「平時冇問題，但返工放工時間好逼，過唔到。」

至於市民轉而在議員辦事處外張貼便條貼，他表示不會與市民起正面衝突，「咪由佢黏囉，義工會幫手清除㗎啦，街坊都會主動清除。」相信街坊對於種種行動都放在眼內。他指警方擔心其人身安全，他相信市民都是守法的，再三強調自己只是跟進市民投訴。

東九龍文化中心地盤承辦商禮頓指，不方便就事件作出評論。

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張小姐表示，昨晚特意畫畫感謝「連登仔」及「港女」，認為兩者在此次運動均出了很多力，例如文宣工作等等，她表示若許可希望到每區連儂牆貼上複印的手繪。對於連儂牆日前被撕下，她表示「好震撼」、但認為「香港人力量好大」，連儂牆很快便可重建。

連儂牆早前被清拆，於九龍灣上班雷小姐批評「基本嘅良心都冇」，可以不支持但不應該拆掉。她表示清拆前亦有貼便利貼，今天午飯時間特意前來重貼，對於連儂牆一夜重建，她表示「睇到香港人幾團結，應該抗爭到底。」對於有區議員指收到投訴認為連儂牆阻街，她表示「工程唔會整出面」，如果認為中間柱躉阻街「咁要話係條橋問題！」