【逃犯條例】油塘連儂牆被拆　僅剩兩張MEMO　市民：有言論自由

全港各區近日有市民自發設立「連儂牆」，用MEMO紙貼在牆上，表達對「逃犯條例」修訂爭議的意見。昨晚(10日)在港鐵油塘站外，兩度有中年男子阻止年輕人設置連儂牆，至晚上更有多名大漢包圍年輕人爆發衝突。 今早，油塘連儂牆已不復見，只剩下兩張寫上「香港人加油」和「獨立」的MEMO紙粘貼在牆上。有市民認為香港擁有言論自由，「一張紙都保護唔到，呢到就唔係香港」；亦有市民指反修例行動阻礙生活，不支持再到處建連儂牆。

，油塘連儂牆已不復見，只剩下兩張寫上「香港人加油」和「獨立」的MEMO紙粘貼在牆上。(賴雯心攝) 今(11日)早上，記者到港鐵油塘站外的「流動連儂牆」已不復見，僅得兩張寫上「香港人加油」和「獨立」的MEMO紙粘貼在牆上。油塘站外回復平靜，再沒有市民聚集在此，一度舉出紅旗的地方亦沒有警察駐守。

油塘居民Andy認為市民不應破壞連儂牆，「因為香港喺一個有言論自由地方」，連儂牆提供空間予油塘年輕人和居民發聲。續指，若油塘居民主流意見是反修例、民主的話，持相反意見的市民應該「收手」，「不應破壞和恐嚇年輕人」，認為他們只是「為鬧而鬧」。他寄寓港人：「喺唔同環境下都要加油！」

記者訪問Andy期間，一名黃衣男子站在記者身後握緊拳頭，並目露兇光，盯緊Andy。記者走近欲進行訪問，黃衣男隨即往地鐵站急步逃去，並大聲叫嚷「𠵱家啲後生就係咁」、「我唔會同你做呢啲嘢」。

一張紙都保護唔到，呢到就唔係香港 李先生

李先生稱昨天發生連儂牆衝突時並不在現場。但他表示尊重所有人表達意見的權利，認為連儂牆並沒有問題、「一張紙都保護唔到，呢到就唔係香港」。問到昨夜九龍灣連儂牆有中年男子涉嫌拳打義工，他重申任何人都可以自由表達意見，但認為該名中年男子用了錯的方式，相信「制度會制裁佢」。

李太與兒子途徑昨晚發生衡突地方打算回校上課，她對昨晚港鐵站外的衝突感到害怕，一度打算要繞道而行。不過今早學校老師特意到場視察，「佢哋話OK我先夠膽行，原本諗住今日唔出嚟」。她認為沒有必要發生衝突，即使持不同聲音都可以提出來討論，其兒子即插咀說：「有話好好說」。

另一方面，有市民認為反修例活動影響民生，不應建連儂牆。温小姐昨晚途經地鐵站見到人群聚集並不明所以，後來才聽説是兩派人士就「修例」一事爭吵。她表示因工作繁忙並不清楚「反送中」，但認為連月來的行動已經阻礙市民生活，並不支持再到處建連儂牆，「始終都係公眾地方，咁樣貼哂啲野」。

油塘大叔阻設連儂牆粗口兇青年 警持盾舉紅旗

昨（11日）晚上有網民發起，於港鐵油塘站A出口設立連儂牆，再次被多名中年男阻止及包圍年輕人，不斷以粗言辱罵，又用手指指著年輕人「做乜X嘢，走啦」，又稱「你識唔識歷史呀，乜嘢叫連儂牆呀」。大批警員到場維持秩序，其間警方拉起封鎖線並要求群眾後退，引起部分群眾不滿，警方一度舉起紅旗警告。