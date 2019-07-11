【逃犯條例】網民fb疑號召「連儂牆」撕紙　律師：唆擺犯案構刑責

近日，本港多區有市民自發築立「連儂牆」，將寫滿對政府的心聲及打氣字句，貼滿街道、天橋或港鐵站外牆壁。惟有一批反對貼紙的人士，將牆上的告示紙撕去，其間與留守的義工更發生衝突。對於有人在公眾地方，張貼告示紙或海報，分為支持或反對，有律師指出雙方的行動，均有機會構成法律責任，而牆壁的擁有人亦可向相關人士索償。有網民指出，facebook專頁「忠義民團」於網上發佈撐撕紙行為，對此有律師指，一旦有人教唆他人犯案，已經構成刑事罪行。

近日，本港多區有市民自發築立「連儂牆」，將寫滿對政府的心聲及打氣字句，貼滿街道、天橋或港鐵站外牆壁，有一批反對貼紙的人士，將牆上的告示紙撕去。（資料圖片）

至於大波Man，昨晚亦有到場油塘地鐵站，與市民合照留念。（fb截圖）

大波Man為fb「忠義民團」版主之一

對於近日有人士，撕毀本港多區出現「連儂牆」的便利貼，包括大埔火車站旁的「連儂隧道」、深水埗近北河街行人隧道、油塘及坑口地鐵站外牆壁等。上周六（6日）光復屯門公園行動中，人稱「大波Man」的反佔中人士石房有，與遊行人士發生衝突，當時他被遊行人士上前包圍及指罵，警員圍成人牆包圍男子，並護送他離開及帶上警車。

大波Man留言指：之後我哋再有行動！

由「大波Man」經營的facebook專頁「忠義民團」，近日多次上載有關撕「告示貼」的影片，大波Man亦承認他為專頁「版主」之一。記者發現專頁的撕紙影片，有版主留言指「大家做得非常好」、「正能量」。該個專頁有不少網民留言，支持有人進行連儂牆撕紙行動。另外有網民指要檢舉「忠義民團」專頁，並指防止再有人集結、破壞連儂牆。

fb上載打卡相稱：今晚同油塘街坊清理垃圾

之後，「大波Man」以個人名義留言指：「街方（坊）太多人，唔係我落力Ｘ，之後我地（哋）再有行動，已清埋了坑口連儂場（牆）」。至於大波Man，昨晚亦有到場油塘地鐵站，與市民合照留念，並指：「今晚同油塘街坊清理垃圾，大家好團隊，不是你班黃屍去邊度，開花就開花！」

律師：唆擺其他人刑毀​ 已構成罪行

律師熊運信指出，任何人損毀其他人物品，已經構成刑事毀壞罪行。對於有網民質疑，懷疑有人於facebook組織他人到場撕告示紙。熊律師指，根據《社團條例》組織是需要登記，否則有機會屬非法組織。一旦有人於唆擺其他人進行刑事案件，涉教唆的行為已構成罪行，熊指出：「叫人去犯法，就算無人出現都係犯法，呢個唔係辯護理由。」至於參與人士無論是透過甚麼途徑刑毀，參與本身已是違法行為。