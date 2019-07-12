【連儂牆】水泉澳香煙大叔踩場：我潮州人　義工：我香港人

市民在全港十八區各處自發建起「連儂牆」，為香港人發聲及打氣，惟惹來部份反對人士不滿，部份地方更引發打鬥甚至流血事件。有義工於昨日(11日)晚上，在沙田水泉澳邨露天廣場，守護著貼上多張便利貼的石柱「連儂牆」，卻先後遭兩名帶鄉音的「街坊」踩場。有市民將過程拍成短片。

其中一名年過半百的紅衣漢，語帶鄉音手持燃燒中的香煙，走進上址露天廣場，指罵連儂牆的男女義工，但大部份為家鄉話，在場人士並不太聽得懂。其中一名男義工看不過眼，回應他稱「呢度禁煙呀!」紅衣漢大聲道「呢度咁多街坊都安份守己。」男義工則冷言望著他「你係度食煙都好安份守己喎！」女義工加入戰團「叫房署呀!」

紅衣男目標轉向女義工，「你係咪住呢度呀?係你要愛你自己個家園!」另一男義工見狀回敬：「你可唔可以講返廣東話呀?」紅衣男答曰：「我潮州人!」男義工：「我香港人呀」由於紅衣男突然丟煙頭在地，義工則指他「喂，你亂拋垃圾呀，拍晒片喇」紅衣男又無端回答「成個污糟邋遢!」對於被指控亂扔煙頭，他卻道：「我扔垃圾我會俾千五蚊!」此句惹來在場人士譁然：「係咪畀錢就可以亂拋垃圾先?」紅衣男繼而指著連儂牆，「呢啲係咪垃圾！」

然後，紅衣男與男義工，互罵對方是「垃圾」，紅衣男不忿：「你鬧我垃圾，我點垃圾?我有無當你屋企垃圾?」期間紅衣男不停趨近，義工：「你唔好郁手郁腳，唔好再哄埋來！」對方則喝道：「你香港人呀話，你係咪中國人?」

此時另一手持柺杖的老翁加入指罵連儂場義工，認為義工不對「呢度好太平!」義工嘗試解釋「呢個係全港性....」老翁「我全你老母!搞屎棍」多名義工見氣氛緊張，加入聲援被罵義工。該名老翁多次用柺杖揮舞，險打中多名男女義工。有女義工用電話將事件拍片，卻被罵「你唔好再影我，影我就唔X得!」其他義工阻止，老翁又大叫「我唔毆死你?我幾廿歲唔同你搏?」一名義工試圖將氣氛平伏，向老翁稱「你冷靜先，小心健康呀。」

然後，雙方繼續就連儂牆的存廢、是否中國人、是否破壞社會安寧，與及隨地丟垃圾是否犯法等議題，繼續討論了最少3分鐘。據了解，事件中無人受傷，亦無人就事件報警。不過，以上討論在片段中未有定論。

根據香港法例第283章房屋條例，房屋署轄下租住屋邨內的公共地方，屬法例規定的禁煙區。任何人不可以在禁煙區內吸煙或攜帶燃點著的香煙、雪茄或煙斗，否則根據《吸煙（公眾衞生）條例》，可被定額罰款 $1,500。