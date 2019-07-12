【連儂牆】中年漢長沙灣狂撕MEMO紙惹推撞　涉刑事毀壞被捕

修訂《逃犯條例》草案的爭議，對社會各界造成難以修補的撕裂，全港多區因為反修例而「遍地開花」的連儂牆，亦接連出現多宗市民之間的衝突。昨（11日）深夜11時許，港鐵長沙灣站C2出口對開的連儂牆亦發生同類事件，據悉一名中年男子，撕走連儂牆多張memo紙，惹起爭執及推撞，該男子事後涉嫌「刑事毀壞」被捕。

破壞連儂牆的中年漢（藍衫）一度與另一名白蚜青年發生推撞，在場人士將兩人分開。（讀者提供）

據網上片段可見，一名身穿藍色polo恤、神志迷糊的中年漢，與在場的反修例人士發生口角，並企圖擲走連儂牆的memo紙及海報，一名青年見狀以身阻擋，兩人一度糾纏，該中年漢捉着青年的雙手，卻稱：「你唔好同我講嘢，拎開你嘅雙手。」最終在場人士決定任由該男子行動，他隨即撕走貼於牆上的memo紙及海報，隨便丟棄地上，示威人士稱「由得佢」，並指「你咪執返走啲垃圾囉」。

該中年漢破壞連儂牆期間，同時頻呼：「行X開啦，報警啦報警啦，你咪同我講呀！」又不斷「爆粗」及自言自語，卻明顯口齒不清。另一名身白色恤衫的青年不值其所為，一度與其理論，期間中年漢企圖伸手撕走memo紙時，擊中在場一名少女，白色青年於是一手將其推開，「你唔好搞女仔呀!」氣氛一度緊張。其他人士恐防發生打鬥案，立即將兩人拉開，有人稱「幫幫手呀大家！」幸最終未釀大禍。

警方證實，昨晚11時46分接獲相關報案，人員到場調查後，以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名50歲男子，他報稱嘴部受傷；同時另一名男子報稱遇襲，他毋須送院，其後返署協助調查。

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