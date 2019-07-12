【殘酷虐貓】初生貓咪被棄元朗垃圾站　3死2傷

元朗發生懷疑發殘酷棄貓案。周五（12日）凌晨零時許，一名男途人行經友善街石塘村一個垃圾站對開時，突聞陣陣微弱貓叫聲，他四圍查看下，先在其中一個大垃圾桶發現一個白色膠袋，內有4隻貓咪，當中3隻已明顯死亡；其後再在另一個大垃圾桶，發現多1隻仍然生還的貓咪。

揭發事件的張先生為一間動物組織「幸福快樂動物園」的負責人，他亦將有關片段放上facebook專頁，片段可見數隻小貓咪，被遺棄於骯髒不堪的大垃圾桶內，全身濕透，只有一隻仍發出微弱叫聲，且腳部均被異物纏擾，嚴重受傷，片中一名女士驚呼：「俾個膠袋入住呀？哎呀‥‥‥」張先生其後將生還貓咪檢回地面，亦將纏繞貓屍腳部的異物解開。

張先生批評事件「太過份」，並根據貓咪的摺耳情況，估計牠們出生僅3至4日。他指，過往亦曾遇過虐畜事件，但遠不及今次情況嚴重，「3年內起碼10單，太過份，唔報警唔得！」其組織義工事後先行檢走兩隻生還貓咪，其中一隻尾部亦嚴重受創，稍後再交由愛護動物協會處理。

警方將案件列作「殘酷對待動物」處理，事件中3隻貓隻死亡，其餘2隻貓隻懷疑曾被人不恰當對待，元朗警區刑事調查隊已接手跟進，暫未有人被捕。

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