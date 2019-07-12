【殘酷虐貓】初生貓咪被棄元朗垃圾站　4死1傷

元朗發生懷疑發殘酷棄貓案。周五（12日）凌晨零時許，一名男途人行經友善街石塘村一個垃圾站對開時，突聞陣陣微弱貓叫聲，他四圍查看下，先在其中一個大垃圾桶發現一個白色膠袋，內有4隻貓咪，當中3隻已明顯死亡；其後再在另一個大垃圾桶，發現多1隻仍然生還的貓咪。愛護動物協會表示兩隻現場仍存活的貓隻送往愛協中心交由獸醫搶救，不幸地其中一隻隨後死去。

揭發事件的張先生為一間動物組織「幸福快樂動物園」的負責人，他亦將有關片段放上facebook專頁，片段可見數隻小貓咪，被遺棄於骯髒不堪的大垃圾桶內，全身濕透，只有一隻仍發出微弱叫聲，且腳部均被異物纏擾，嚴重受傷，片中一名女士驚呼：「俾個膠袋入住呀？哎呀‥‥‥」張先生其後將生還貓咪檢回地面，亦將纏繞貓屍腳部的異物解開。

張先生批評事件「太過份」，並根據貓咪的摺耳情況，估計牠們出生僅3至4日。他指，過往亦曾遇過虐畜事件，但遠不及今次情況嚴重，「3年內起碼10單，太過份，唔報警唔得！」其組織義工事後先行檢走兩隻生還貓咪，其中一隻尾部亦嚴重受創，稍後再交由愛護動物協會處理。愛協督察接獲警方通知到場協助，帶走5隻初生家貓，兩隻現場仍存活的貓隻送往愛協中心交由獸醫搶救，不幸地一隻隨後死去。貓屍暫時由愛協保管，待警方安排交由漁護署解剖化驗。

警方將案件列作「殘酷對待動物」處理，事件中3隻貓隻死亡，其餘2隻貓隻懷疑曾被人不恰當對待，元朗警區刑事調查隊已接手跟進，暫未有人被捕。

+ 2