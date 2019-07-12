【連儂牆】大埔連儂隧道起衝突　大媽涉打人惹口角　警員﹕靜啲啦

連儂牆遍地開花，其中於大埔墟火車站外出現連綿隧道牆壁的「連儂隧道」，連日不少市民到場寫下字句表達訴求，惟連日發生多次連儂牆被破壞事件，昨（11日）晚上有兩名男子到連儂牆撕走Memo紙，一名男子被打傷手部骨折。下午連儂隧道再發生衝突，一男一女與隧道內群眾發生爭執，女子被指打人及被人推跌，雙方對罵，警方到場將女子帶走。

女子被警方帶上警車。（陳浩然攝）

大媽被指打人被推跌 雙方粗口對罵

被網民稱為「Gigi姐」的女子，下午5時許再度現身並在連儂牆貼上支持警方執法的「撐警」及辱罵字句的紙張，在場義工未有阻止，惟引起部分圍觀市民不滿，義工嘗試調停無果。女子其後再撕毀一些海報，她聲稱上面印有自己的樣子，卻引發在人士不滿，雙方爭執，亦有5至6名男子支持女子。

雙方身體推撞，並互相以粗口對罵，阻止兩人離開的市民高舉雙手，有人高叫女子打人。女子與在場群眾對罵，背後有人大叫「唔好郁手」，其後有人從後將女子的鴨咀帽拍甩，女子即時轉身，以粗口大罵及用手打向一名男子，雙方發生推撞，其間女子被一名戴眼鏡的黑衣男推跌在地，群眾散開，女子稱要「Call白車」，指向一名人士稱被推，有人大叫「佢郁手打人先」。

未幾警員到場處理事件，警員築成人牆包圍兩人及帶離現場。該名男子更質問警員「落我Charge呀想？」女子被帶走時，仍不斷與圍觀民眾口角，警員勸止﹕「靜啲啦好冇？保持冷靜，唔好再嘈啦！」，該名女子登上警車時仍堅持與在場人士爭辯。有在場市民指，女子疑為早前曾到大埔連儂隧道撕走便利貼的大媽。

懷疑打人男子再現 被帶上警車

下午5時許，一名灰色中年男子在大埔連儂牆撕走便利貼，同時張貼一些大字報，引起現場市民起哄及包圍拍片，有人質問他們是否「收咗錢」。其後，一名軍裝警員及手持盾牌的便衣警員到場，並將他帶至大埔墟站對開調查。有街坊懷疑該名灰衣男子是昨日在大埔連儂牆隧道中打人的男子。

一名女子曾幫口稱﹕「我哋發表自己意見咋嘛！」「每個人都有自己嘅政見，每個人都有自己嘅自由」，有圍觀街坊嘗試與其爭辯，被其他人叫他保持安靜，「佢挑釁緊係情緒呀，靜！」其後再有警員到場，要求圍觀民眾讓出空間予警方處理事件。其後，該名灰衣男子被帶上警車，警員指會帶往警署調查。

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懷疑為「隻揪Sir」資料的巨型海報出現於隧道。（陳浩然攝）

九龍區大遊行衝突當晚，警員向示威者大叫「隻揪呀！」，引起市民不滿。（影片截圖）

男警大叫「認X住我」、「隻揪吖」

早前有人於連儂隧道貼上疑為九龍區大遊行向示威者喝罵「隻揪吖」警員的資料，被過百警員到場撕走。至今日（12日）連儂隧道再出現一幅「隻揪Sir」的巨型海報。

上周日（7月7日）九龍區大遊行過後，入夜後示威者佔領廣東道、彌敦道，警方於晚上進行清場，網上片段拍得，在旺角亞皆老街匯豐總行對開行人路，警方推進時一名男子疑失平衡倒地，示威者與警員發生口角，警員持續向前並大叫「行！」，有示威者指罵「X你XX有車呀」，一名手持警棍及圓盾的藍衫警員挺胸上前呼喝「咩呀！我叫你退後呀」，其後一名警員大叫「咩呀！過嚟呀！認X住我呀！」，並向示威者大叫「隻揪吖！」。

疑警員資料被貼連儂牆 過百警撕走

該名警員行為引起市民不滿，有網民將疑為該名警員的資料「起底」，包括姓名、住址等於網上公開，近日於大埔墟火車站外連儂隧道，亦有人將有關資料張貼，周三（10日）凌晨過百名警員，包括持盾軍裝警員及便衣警到場，將有關警員資料的紙張撕走。

過千警被起底 警拘9人

自《逃犯條例》修訂修警方於（3日）公布有超過1100名警務人員及其親友的個人資料被公開，包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等。有警員及其家人接獲滋擾電話及恐嚇字句。警方就事件拘捕7男2女，分別涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」及「刑事恐嚇」。全部人已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。