【逃犯條例】網民發起油塘警察宿舍設連儂牆　警列陣戒備

油塘過去兩日爆發多場「連儂牆」衝突事件，當中懷疑涉及退休警員及休班警員，企圖趕走及襲擊設置連儂牆的青年。網民發起今日（12日）晚上在油塘警察宿舍的「全民貼爆memo（便利貼）」行動，油塘居民協會向住在宿舍的警員發出消息指，警方會加強警力在油塘區進行人群管理行動， 並會在油塘各座紀律部隊宿舍外加強巡邏，以保障警員及家屬出入大廈的安全。該訊息亦呼籲警員要「沉住氣」，勿與市民有正面衝突。

昨日（11日）凌晨在油塘地鐵站外，有三名中年男涉襲擊設置連儂牆的年輕人，至少兩人被捕，包括一名退休警員；前日（10日）亦有青年在油塘大本型商場對開貼連儂牆，被疑似休班警罵「請你躝，躝屍趷路！」及「你睇你個樣都成隻狗咁」。

有網民發起今日晚上8時「全民貼爆memo油塘警察宿舍」，並在油塘地鐵站a出口集合。警隊內部隨即因應事件作出安排，油塘居民協會亦向居住於油美苑、高翔苑的警員發出通告，指與觀塘警區接觸後，今晚會有足夠警力在油塘區執行人群管理行動，並會加派警員在油塘各座紀律部隊宿舍外巡邏，以保障警員及其家屬出入大廈的安全。

據悉網民會在鯉魚門商場1樓通道，即平時區議員舉辦活動的走廊設立連儂牆，記者下午視察時未見有人貼便利貼。(余睿菁攝)

而通告又指市民將會在鯉魚門商場一樓通道設立連儂牆，估計晚上9時至11時會有大量人流，造成上址擠迫情況，故協會建議居住油塘的警員及其家人在上述時間盡量使用一樓停車場，避免與該班市民有正面接觸。通告又指﹕「大家都有身同感受嘅感覺，畀人踩上門及挑釁係唔好受，但大家一定要沉住氣」，並指為工作及家人，應避免與該批市民有正面衝突及有過激行為。

下午4時許，香港01記者到油塘一帶視察，港鐵站對開的連儂牆已被拆走，並到鯉魚門商場一樓天橋一帶巡視，未見有連儂牆的字句或市民，只有「不要貼非法宣傳」的標語，並有警員巡邏，截查可疑人士的身份證，有警員指只是加強巡邏，留意有無特別事件。至晚上7時，油塘站A2出口有大量警車戒備。晚上7時45分，A2出口暫未見有任何參與行動人士。