【連儂牆】30警凌晨再往大埔連儂隧道　撕走「隻揪Sir」海報

連儂牆「遍地開花」，其中於港鐵大埔墟站外的「連儂隧道」，連日來觸發多宗衝突，除寫上訴求的memo紙外，有人亦於隧道貼上疑在九龍區大遊行時、向示威者挑釁「隻揪吖」警員的海報。警方周三（10日）凌晨動員近百警力撕走海報後，海報持續「返生」，至今日（13日）凌晨，約30名警員再到連儂隧道拆走海報，過程約25分鐘，但警方裝備未如三日前般「大陣仗」，亦無釀成衝突。

警員攀梯拆走最巨型的「隻揪Sir」海報。（賴南秋攝）

30警到場 攀梯拆「隻揪SIR」海報

網上原本謠傳警方於今日午夜零時左右，便會到場清拆海報。但直至凌晨約3時15分，約30名警員才現身大埔連儂隧道，據悉包括大埔警區反黑組警員。眾人亦未如三日前般「大陣仗」，並無持盾持棍及警告旗幟等全副武裝。

警員首先攀爬木梯，撕走貼於最高、最巨型的「隻揪sir」海報，其後再用鎅刀，拆走其他相關海報，整個行程約25分鐘，其後收隊離去。適時，在場剩餘10多名示威者，他們以手機拍攝警方行動，雙方亦未有發生衝突。

男警大叫「隻揪吖」惹不滿

上周（7日）九龍區大遊行晚上，一名警員疑在旺角亞皆老街匯豐總行對開，挑釁市民「咩呀！過嚟呀！認X住我呀！」及「隻揪吖」而惹起不滿，事後有人將疑為該名警員的資料「起底」，包括姓名、住址等於網上公開，並張貼於大埔墟火車站外連儂隧道。

被「起底」貼連儂隧道 近百警撕走

周三（10日）凌晨，已有近百名警員，包括持盾軍裝警員及便衣警到場，將有關警員資料的紙張撕走，但其後海報「返生」，更出現一幅貼於高處的「隻揪Sir」的巨型海報。

過千警被起底 警拘9人

自《逃犯條例》修訂修警方於（3日）公布有超過1100名警務人員及其親友的個人資料被公開，包括警員中英文全名、身份證號碼及家人的全名、身份證號碼及住址等。有警員及其家人接獲滋擾電話及恐嚇字句。

警方就事件拘捕7男2女，分別涉嫌「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」、「刑事毀壞」、「威脅會摧毀或損壞財產」及「刑事恐嚇」。全部人已獲准保釋候查，須於八月上旬向警方報到。

「隻揪Sir」的巨型海報出現於大埔連儂隧道高處。（陳浩然攝）