【沙田遊行】源和路衝突後對峙　示威者架鐵馬陣　大批防暴警增援

反對修訂《逃犯條例》示威遊行散落社區，社區組織今日（14日）發起沙田大遊行。下午約4時55分，源禾路與沙田鄉事會路交界發生警民衝突，警員在未有舉旗警告下施放胡椒噴霧。衝突雙方氣氛緊張，現場約有100名防暴警察及便衣警員，示威者亦帶上頭盔及包保鮮紙，則拆鐵架及開雨傘攔路，雙方對峙。約6時半，大批防暴警員到場增援。

下午近5時，源禾路發生警民衝突後，示威者與警員對峙，氣氛緊張。示威者拆除路邊鐵馬，搬到源禾路中間，利用索帶綑綁成鐵馬路，以防警員推進，並在開雨傘遮擋胡椒噴霧，前方示威者紛紛帶上頭盔，並在手腳包上保鮮紙。示威者對面約100米位置，約100名防暴警察持圓盾戒備，防暴警察後方為帶上頭盔的便衣警員。

+ 8 + 7 + 6

警方施放胡椒噴霧後，立法會議員郭家麒、林卓廷、許智峰趕抵源禾路了解。議員與現場警方指揮官對話，指揮官表示，懷疑示威者不會聽取議員意見，稱一個人到市中心不會對市民造成影響，稱有人有可能破壞社會安寧，警方有職責阻止。他要求議員帶走示威者向新城市遊行方向繼續前進，警方亦會協調遊行。許智峰回應指揮官指，雖然源禾路有人潮，但示威者無意繼續上前。建議警方防線後退，或散去部分警力。

許智峰其後「開咪」表示，示威者無意挑釁或衝擊警方，不過剛才的混亂情況，擔心警方向前衝，所以擺出防守模式，已與在場指揮官溝通後，呼籲警方將防線後退或撒退，相信示威者會繼續向市中心前進及參與放映會，冀警方減低警力甚至散去，他亦會勸示威者返回遊行隊伍，他呼籲不要作無意義的對峙，認為只會引致衝突。

晚上約6時半，大批防暴警抵達源禾路增援，該批警員持長盾及圓盾，並配有催淚彈槍。同時，現場示威者呼籲沒有裝備的人先行撒退，並逐步移除雨傘鐵馬陣及移走物資。約500名示威者在防線前打雨傘陣，後方近千成組成四行物資鏈，將頭盔、六角匙、水樽、保鮮紙等物資撒走。

另外，一批約50名綠衫防暴警察手持長盾，突然增援至瀝源邨聚瑞樓對出，接駁沙田街市位置。防暴警察在瀝源邨各個角落佈防，包括分批堵塞停車場出入口，連接新城市的位置，屋苑鐵閘。有途人經過，警察持盾叫人走開。