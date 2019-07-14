【沙田遊行】示威者掘磚防暴警推進　巴士總站有人倒異味液體入渠

反對修訂《逃犯條例》沙田大遊行，下午近5時在源禾路發生警民衝突，過後示威者一度築起雨傘鐵馬陣，約100名防暴警察在源禾路及瀝源邨增援。入夜氣氛漸趨緊張。晚上約7時，源禾路約二千示威者開始撒退，其間大叫「一齊走」、「香港加油」，前線帶有頭盔及包保鮮紙的示威者亦後退，示威者分兩路由大會堂及火車站方向離開。少部分示威者沒有撒離，有人「開咪」叫「大家自行選擇去留」。及至晚上8時許，有示威者不斷掘磚，在沙田鄉事會路示威者高叫「有7架警車警察緊黎」，逾100名防暴警察在沙田街市對開一段沙田鄉事會路，準備推進清場。及至晚上約8時40開防暴警察開始推進。

另外在晚上7時半，有目擊者在沙田市中心巴士總站附近，看見有數名人士將數個膠樽內的液體倒入渠，有人叫「記得洗乾淨隻」手，空氣中瀰漫疑似電油味。

警：網上流傳使用汽油彈

今日傍晚近6時，警方Facebook專頁發布簡報，警務處支援部助理處長林曉彤表示，留意到網上流傳指今日的公眾活動中，將使用汽油彈。所以警方在今日的行動中，調派穿上特別保護工作服的警員執勤。她呼籲現場人士請留意自身安全，切勿參與任何暴力或違法行為。如發現有可疑人士或任何人企圖作出暴力行為，應盡快聯絡在場糾察或警務人員，並避免處身危險情況，儘快離開現場。