【光復上水】槍專家稱彈匣設計易跌出　質疑控制人群毋須全員配槍

昨日（13日）光復上水遊行後，爆發嚴重衝突，其中在新運路一帶，有便衣警員混亂中跌出裝有子彈的彈匣，被傳媒拍下照片。有槍械專家表示，目前香港警隊使用的是中空彈（Hollow Point Bullet），而彈匣則屬於SIG P250款式，過往曾有警員在乘搭的士時跌出彈匣，該專家認為該款彈匣有容易跌出的憂患，亦質疑警隊為何在人群控制的場合中配戴手槍。

記者於馬路上發現彈匣。(資料圖片/張浩維攝)

一名便衣警員在昨日上水示威活動中，跌出裝有子彈的彈匣，有槍械專家看過相關照片後，表示警員跌出的彈匣子彈是9mm中空彈（Hollow Point Bullet），屬香港警隊的常規裝備，在彈頭種類上屬於擴張型彈頭，射出時在人體內會因壓力形成如磨菇般的形態，子彈亦會留在體內，殺傷力較大，具備良好的制動力，能令中槍者立即失去攻擊能力。

至於警隊目前使用的彈匣型號為SIG Sauer P250DCc，是在2007年為刑偵探員更換，當時動用過千萬元引入4,000支的半自動曲尺手槍，亦有「人性之槍」之稱。其設計可配合不同手掌大小安裝不同大細的槍柄，手槍不設保險掣，取而代之的是雙動作扳機設計，減低走火風險，一旦駁火亦更靈活。

惟該槍械專家表示，該彈匣設計較易跌出，假如跌出亦難以迅速發射：「因為支槍無插住彈匣嘅話，即使槍膛塞有一粒子彈，用家都無法扣動扳機發射」。翻查資料，09年曾有一名駐守元朗警區刑事調查隊探員，凌晨下班食飯後乘坐的士回家後，發現佩槍內彈匣連七發子彈失去蹤影，當時亦有消息指，全港3,500多名探員獲配該款新槍後，接連發生佩槍意外跌出彈匣事件，並向上司反映。

該槍械專家更質疑，在昨日的人群控制活動中，為何警員需要佩槍，「有冇咁嘅需要呢？以前呢類大型人群控制活動，通常只有有一個半個、例如沙展以上先會陀槍，其他都係只有一啲非致命武器，例如警棍、胡椒噴霧等，但喺最近嘅示威遊行中，留意到大部分警員都有佩槍」，擔心在人多的情況下，警員有機會被搶槍，情況將非常危險。