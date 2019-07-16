【沙田遊行】新城市廣場市民凌晨可進出　途人報警保安稱自行處理

沙田遊行一役演變成警民衝突，新城市廣場變「戰場」。能否予警方放行進入商場範圍進行圍捕行動，成為社會焦點。事後新城市廣場迅即發表聲明，原文如下：

對於昨晚的事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新城深表遺憾及難過。

集團重申，事前並不知悉警方昨天(指7月14日)傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。

新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。有關公共通道包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道。

有市民報案指新城市廣場內有人爭執，警員到場後，保安稱可自行處理。(陳永武攝)

事隔一日，《香港01》記者於深夜11時許再臨新城市廣場，採訪上址居民包圍商場詢問處，要求與商場高層對質，解釋為何放行警員入商場行動的事宜。期間，數名軍裝警員到達商場範圍內，保安員則向警員指「我哋自己處理」，數分鐘後警員離開商場範圍。

警方回覆《香港01》指，15日深夜11時50分，警方接獲途人報案，指沙田正街新城市廣場內有人發生爭執，遂派出前往。上址保安員指可自行處理事件。案件列作「糾紛」處理。據知，包圍詢問處的居民，已於今日(16日)凌晨1時半左右離開商場。

《香港01》記者於新城市廣場範圍內了解，發現商場多幢玻璃門均已關上，部份掛有「此門已關」字眼。但原來只鎖上一邊，另一扇門可推開進入。記者由近大會堂一邊的出入口，推門進入「羅馬廣場」，可沿樓梯行上一層，往火車站方向步行。期間有保安員見記者不熟路，亦有上前協助問「想去邊」，並指出前往方向。

沿途可見商場拉起臨時閘門，擋住通往已經打烊店舖的通道。記者能夠前往新城市廣場地下的巴士總站、以及通過連城廣場前往排頭村方向。至於連城廣場的沙田鐵路站出入口，則落了捲閘。

此外，通道亦可前往帝都酒店，但如需前往偉華中心等，該出口則已上鎖，市民需經帝都酒店落地面前往。至於商場通道亦可前往商場24小時開放的公共空間，包括3樓平台等。而前往住宅的門口，則有保安員把守。