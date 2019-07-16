【珍惜生命】港九新界三宗墮樓　兩男一女身亡

今日（16日）清晨11分鐘內，港九新界接連有三人墮樓身亡。最先一宗發生於粉嶺，清晨5時41分，消防接報一名32歲姓陳男子，由景盛苑賢景閣高處墮下，飛墮大廈平台重創。

不足兩分鐘後，香港仔華貴邨華禮樓亦有一名老婦墮樓，飛墮平台，奄奄一息；及後至5時52分，消防再接報一名46歲紋身漢，從李鄭屋邨道德樓高處墮下，同樣跌於平台重創。

救援人員分別趕往上述案發地點，證實三名事主均已明顯死亡，毋須送院。消防員協助將死者屍體移回地面，警方現正追查三名死者身份及墮樓原因。

消息稱，李鄭屋邨死者染有不良惡習多年，因行動不便，須以輪椅代步，並入住護老院療養。近日不時返回李鄭屋邨住所與家人團聚，曾向父母索錢。警方事後於案發大廈15樓尋獲相信屬於事主的輪椅，相信他由該處墮下；至於景盛苑賢景閣死者，據悉事發前跟隨大客住客登樓，其後由天台墮下，警方正調查事件。

華貴邨一名女子飛墮平台身亡，消防協助移回地面。

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