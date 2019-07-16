【連儂牆】貼萬國旗片段曝光　半百男女持膠桶油掃狂黐蓋memo海

因修訂《逃犯條例》而引發風波持續，全港多區連儂牆「遍地開花」，其中大埔「連儂隧道」成為「memo海」。今日（16日）凌晨2時許，有多名戴口罩人士、手持裝有膠水的橙色膠桶到場狂貼多國國旗。網上流傳片段，拍下逾半百人於5分鐘內將原本貼滿便利貼的牆身貼滿國旗，其間有一名男子不斷提醒在場人士「半張紙都唔準搣！」

男子發施號令：半張紙都唔准搣！

從網上流傳片段可見，一名身穿黑衣男子，率領逾半百手持裝有膠水的橙色膠桶的人士，來勢洶洶走至連儂隧道，該批人士「有老有嫩」。張貼國旗其間，疑有一名男子發施號令，不斷提醒在場人士「半張紙都唔准搣！」、又命他們「盡量黐實啲！」。亦有另一名男子高叫「X你老母，唔X同你客氣！」。當他們完成後，便一同拍掌歡呼離去，整個過程歷時約6分半鐘，原本貼滿便利貼的牆身變成多張日本海上自衛隊使用的旭日旗、不同國家的國旗，包括日本、俄羅斯、美國、德國等國旗及寫有「八國聯軍」字眼的紙張，部份被倒轉及打斜張貼。

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余小姐認為應該「由得佢哋貼（八國聯軍字句），連儂牆嘅意思，就係表達（言論）」。（胡綽琳攝） 市民籲保留萬國旗：要接納唔同嘅聲音 今早記者重返大埔連儂隧道，有人撕去部分萬國旗，不過隨即有市民籲應保留國旗，他們認為連儂牆原本就是開放予不同意見人士，因此應接納不同聲音，而在場人士亦支持說法，於是只以反修例傳單遮蓋國旗。其中一名義工余小姐指，自己作為母親「嚟幫手想接獨年青人，究竟佢哋係咪人哋所講嘅暴徒。其實佢哋好善良，有抱負，堅持爭取一樣嘢。」她認為應該「由得佢哋貼（八國聯軍字句），連儂牆嘅意思，就係表達（言論）」，對於半夜不時有人撕走memo紙，認為「預咗，我哋冇乜嘢，（因為）你越憤怒，佢越開心」。