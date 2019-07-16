【走私加熱煙】海關檢100萬支私煙拘25男女　到港旅客行李藏煙

海關表示，事件為本年最大宗走私加熱煙個案，相信已破解一個走私集團，共拘捕25人，包括15名男子及10名女子，年齡介乎20歲至62歲，並扣查一輛懷疑涉案的私家車。

海關於7月初至今展開代號「朗日」的反私煙行動，堵截未完稅加熱非燃燒煙草的產品流入香港，並分別於赤鱲角機場、東涌、上水及深水埗，檢獲共約100萬支懷疑未完稅加熱非燃燒煙草產品，估計市值約300萬元，應課稅值約200萬元。

機場科航空旅客第一組指揮官傅淑嫻指，機場海關人員拘捕11名由日本到港的旅客，涉及6男5女，年齡介乎20至56歲，他們涉觸犯《應課稅品條例》被捕。海關人員於涉案人的行李中，共發現23萬支未完稅加熱煙，總值港幣66萬，涉及約43萬應課稅值，現時案件已交稅收及一般調查科跟進。傅續指，涉案人士角色為「速遞員」通常於當地逗留僅1至3日，行李內私人物品較少，大部份位置擺放加熱煙。

海關搗破走私集團。（陳康智攝）

豪宅高檔私家車作掩飾

海關稅收及一般調查科監督李艷萍表示，海關於機場停車場拘捕3男2女，於5人的個人行李搜得12萬支未完加熱煙，於東涌豪華私人屋苑拘捕5男3女，48萬支加熱煙；於深水埗儲存及分銷中心，檢獲5萬支加熱煙，相信不法分子利用區內密集成衣批發店作掩蓋。另外，海關亦於上水古洞截查一輛豪華七人車，檢獲10萬支加熱煙，拘捕一名男司機，相信不法分子企圖以較高檔次私家車減低截查機會。

大部份為非本地人 來自同一集團

海關相信該批被捕人士，均來自一個已運作兩至三周的集團，除一名本地司機外，其他均為內地人；另外，加熱煙相信用作供應本地市場。海關將會繼續打撃未完稅加熱煙行動，未來不排除更多人被捕。