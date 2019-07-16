【沙田遊行·直播】數百人新城市廣場抗議高呼交代　商戶落閘

周日（14日）沙田區遊行過後，示威者與警方於新城市廣場爆發激烈衝突，昨（15日）晚有市民包圍新城市廣場詢問處，要求答覆為何大批警員當晚會於商場出現，要求商場於今日傍晚6時前回應，否則夜後將再發起包圍行動。 晚上7時許，商場詢問處陸續有大批市民聚集，近數百名市民高呼「交代」，亦有市民索取表格投訴商場，有鄰近詢問處的店舖已提早落閘。

周日遊行後新城市廣場爆衝突

網民及組織於周日發起沙田區遊行，遊行過後過千名示威者於源禾路一帶與警方發生衝突，警方於晚上進行清場，其間沙田新城市廣場多個出口被警方封閉，港鐵一度「飛站」，防暴警員進入新城市廣場，與示威者再爆發流血衝突，有警員衝出驅趕示威者，其後被大批示威者圍毆，另一名警員被咬斷手指，事件中28名警員受傷，其中兩人一度危殆。警方拘捕47人，當中兩人被落案控告及提堂，包括一名疑涉咬斷警員手指的22歲男港大畢業生，控有意圖傷人和襲警等4罪。

晚上7時許，已有近50名市民於詢問處外聚集。（陳浩然攝）

市民向詢問處索取表格填寫，指要投訴商場。（陳浩然攝）

有市民要求商場解釋為何當日商場內會出現大批警察，昨晚近50名市民包圍新城市廣場詢問處，有市民要求詢問處職員解釋為何當晚商場內會有大批警察，是否有人報警或有職員帶警員入內。市民要求新城市廣場今日下午6時前回應，否則將於晚上8時再到新城巿廣場詢問處抗議。

記者晚上到商場視察，近7時許已有約50人聚集商場詢問處，當中多人正填寫向詢問處索取的投訴表格，其中一名市民黃先生指，剛才向詢問處表示自己需要投訴商場，職員給他一份會面意見書作填寫，但暫時未獲通知會有人會見。有鄰近商場詢問處的化妝店提早落閘關門，有商戶指商場管理處中午通知所有商舖，晚上於詢問處或會有事情發生。