【沙田遊行】居民斥警隊高層分化警察及香港人　促請林鄭下台

新城市廣場周日（14日）晚上「商場如戰場」一幕，導致多名市民及警員受傷，更有在商場內的居民老嫩，要突然驚慌失措地逃離原本和平的購物商場。大批市民包括沙田居民，昨日（16日）晚上繼續「包圍」新城市廣場的詢問處，要求商場高層交待准許警員在商場行動事宜。

「包圍」期間，一名自稱是沙田居民的中年婦人，在商場地下(原本噴水池位置)，向在場人士發表意見。她表示，自己並無任何「顏色」，只是維護沙田。「呢度全部沙田人。點解阿婆、細路哥嚇到面都青，警察有維護過我哋咩？以前所有警察都係維護香港市民，冇人會喺鬧市咁樣開槍，捉賊都唔會咁開呀！」她又指「點解入到呢個場會跣到仆街呀，係因為你對鞋唔係用嚟行入商場呀!」隨即引來全場掌聲。

她隨即補充：「只係希望香港人要支持返香港，我從來無話要幫邊個，你話警察係咪仆街?我話畀你聽，佢可以話唔係仆街!但問題係高層仆街!我撐警察，一份工嚟咋!但而家令香港人同警察分裂呀。警察冇家人咩?佢老婆仔女在屋企喊緊呀。但可唔可以唔做呢份工呀?佢唔使養家咩?你唔好再分裂我們香港人喇，林鄭月娥，回應啦!」其他在場人士隨即大叫「下台!」以上對話被一間校園傳媒拍下，網民隨即在該FACEBOOK留言。其中有人認同：

「對，無論你係有顏色或冇顏色嘅人，都希望警察守護市民，守護香港。並唔係做林鄭嘅軍隊。」「其實香港有好多人比林鄭、盧偉聰更適合做特首做高官。」 「 支持呢位女士所講，上樑正下樑就只唔會歪，所以打咗隻大佬先，再執番個監察制度，啲細嘅就自然乖！」 「其實亞姐無講錯，前線都好難做，做又比市民鬧，唔做又比老闆鬧，打過工嘅就會明，有D野真係唔係自己話得晒事，爭在喺衝突當刻，大家都應該克制D，警察同市民，無須互相傷害」

亦有網民對女士所言不盡認同：

「我唔認同警察祗係一份工」 「如果只係返工，係唔需要圍毆插眼，棍棍打頭的。」