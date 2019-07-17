38歲男蒲台島對開潛水　上船後暈倒不治

周二（16日）傍晚5時許，警方接獲一名姓謝（44歲）男子報案，他指自己偕姓詹（38歲）男性友人，在香港南部蒲台島以南約2海里的海域潛水，惟兩人返回船上後，詹男突然不適暈倒，陷入昏迷。

救援人員接報趕抵，其後事主被送往水警南分區基地上岸，惜經檢驗後已證實明顯死亡。警方初步相信事件無可疑，將案件列作「有人暈倒—送院時死亡」，稍後會驗屍確定死因。

今年2月3日晚，一名男子在蒲台島以南夜潛時遇溺，獲救後被送往赤柱大街的卜公碼頭上岸，再送住東區醫院搶救，惜最終不治。