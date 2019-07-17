【沙田遊行】新地稱職員帶警往好運　新城市聚集市民點睇？

周日反修訂《逃犯條例》沙田遊行，晚上於新城市廣場爆發警民流血衝突，商場淪「戰場」。翌日大批市民質疑商場為何讓警方入內進行拘捕行動，罔顧市民安全，於是一連兩日（15及16日）包圍廣場的詢問處要求新鴻基地產交代。詢問處今日全日暫停服務，商場內未見職員蹤影，入夜後再有近百市民聚集，詢問處對開大部分店舖關門，有市民貼上抗議字句，斥商場「吳三桂」、「引防暴警入商場」，亦有市民「洗樓」叫商舖關門。 其間兩名市民一度爭執推撞，未有職員出現協調，抗議市民自行勸阻後，到地下停車場「尋獲」職員蹤影，要求說明商場今日無職員原因，發生衝突如何解決，並質疑新地漠視顧客、租戶及員工安危。

盧先生及盧太太新地說法「此地無銀三百兩」。（黃廸雯攝） 【23:00】盧太太表示，周日其兒子參與遊行後，到商場逛街休息，她正準備前往會合，但兒子突然稱大批警察衝入新城市廣場，「佢唔知邊到走」，令她大為緊張，但無從內進，「見片嚇到我不得了」，及至兩小時後才在大圍站接到兒子，她坦言兒子受驚心慌。她不相信新地說法，認為他們拖三日才進一步回應，是「此地無銀三百兩」。 她又認為警員手法「離晒譜」，「我哋年代冇見過咁場面，除咗睇戲，追賊又唔見咁博命，打我哋仔女又咁博命！」她認為即使年青人做咩事亦不應毆打，而是引導。她坦言在媽媽角度不支持示威，因為會擔心，但在香港人的角度，絕對支持，因為爭取自由是應該的，她又謂將來香港靠年青人，不是靠政府或「阿爺」，所以必須支持年青人。她感謝沙田希爾頓中心保安協助示威者離開，片段令她大為感動，她與丈夫今日亦參與銀髮族遊行。

段先生（右一）認為新城新回應是為安撫市民，令人難以相信。（黃廸雯攝） 【22:30】段先生指出，就今日新城閉路電視片段並指帶到好運中心，但明顯當時職員正帶警員進入商場中庭，令人難以相信新城說法。他認為拖三日是新城「想食兩家茶禮」，一方面可帶警方進入，另一方面可安撫市民，令商場正常運作，但至今不能市民解答訴求。冀待法庭要求商場交出閉路電視畫面，到時新城的說法。其母段太太表示，當時根據直播片段，示威者正和平解散，部分人到商場用饍，而大會堂集會亦未到「不反對通知書」的結束時間，但四周被警員攔截，加上港鐵飛站，「根本唔想佢哋走得」，造成困獸鬥。她不相信，「好似帶人睇樓，成隊人操兵，我一啲都唔信」。她又指警員不出示委任證，見人即使用警棍才是擾亂香港的一方。

【22:20】沙田居民楊女士稱「一定唔相信」商場說法，衝突造成多人受傷，小童受驚，「好彩我早走咗少少」。她認為商場事隔三日再交待，亦未解答到市民質疑，並指商場「好似成個林鄭咁，唔想解答（市民訴求）」，她亦有寫便條紙，促商場認錯，「唔可以講大話，佢話唔係佢帶啲警察入嚟」。

【22:15】沙田居民黃先生表示，晚飯後到商場買波鞋，但不少店舖已提早關門。他認為市民繼續聚集，明顯不滿意商場回應。

【22:10】市民在多紥氣球寫上訴求，並升上商場中庭頂。

【22:00】沙田居民邱先生下午參與銀髮族遊行，晚上到新城市廣場包圍現場。他表示，現時反修例運動每日的變化很快，現時亦討論新城市廣場公共空間問題，他指出，新城市廣場主要為名店，質疑非服務沙田居民，更將少數弱勢排除在外，例如女傭受歧視，商場內亦沒有座椅，變相強迫消費才得以坐下休息。他指，抗爭與社區生活連繫，長遠是好現象，因此並不悲觀，他支持包圍行動，認為是正面的行動，「個空間係我哋嘅！」

市民以標籤貼紙寫上抗議字句。（黃廸雯攝）

晚上7時許，陸續有市民抵達新城廣場詢問處位置聚集抗議，並在詢問處長檯貼上抗議字句，斥新地及商場是「吳三桂」、「引防暴警入商場」、「罔顧市民安全」。由於長檯及商場樑柱連儂牆今早被職員迅速清理，今晚大多被貼的字句並非使用便條紙，而是較難清理的標籤貼紙（Label紙）。

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市民「洗樓」叫商舖關門

網上曾傳出新城市廣場商舖會於晚上6時收舖，一名姓孔男子號召其他市民「洗樓」叫商舖關門，他進入商舖問職員商場是否曾要求6時收舖。孔先生表示， 包圍行動始作俑者是商場，市民並非針對租戶及客人，要求高層作出解釋警員入商場原因，並回應日後遊行中，新地會否再允許警員進入旗下商場等，包括金鐘一帶的遊行及本月28日的將軍澳遊行。

紅衣男子與黑衣男子爭執。（黃廸雯攝） 一名紅衣男子途經詢問處，與一名抗議男子發生爭執，繼而推撞，其他人協助調停，其間紅衣男子左腳涼鞋脫落遺失。其間並無保安或商場職員出現協助，孔先生帶頭與多名市民到地下停車場櫃檯「尋獲」商場職員，質疑商場無沒職員原因及發生衝突時如何解決，對方僅告知市民留下電話，孔先生質疑新地漠視顧客、租戶及員工安危。市民隨後再到6樓新城市廣場服務處（辦公室）貼上標語，諷刺「新鴻基變新警察總部」，又貼上多張周日衝突圖片。

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新地發聲明 澄清職員為帶警員前往好運中心

新地今日再就事件發出聲明，再重申星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。於網上流傳有關商場職員疑似在商場三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地澄清當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。