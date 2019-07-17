【沙田遊行‧直播】新地稱職員帶警往好運　新城市聚集市民點睇？

周日反修訂《逃犯條例》沙田遊行，晚上於新城市廣場爆發警民流血衝突，商場淪「戰場」。翌日大批市民質疑商場為何讓警方入內進行拘捕行動，罔顧市民安全，於是一連兩日（15及16日）包圍廣場的詢問處要求新鴻基地產交代。詢問處今日全日暫停服務，商場內未見職員蹤影，入夜後再有近百市民聚集，詢問處對開大部分店舖關門，有市民貼上抗議字句，斥商場「吳三桂」、「引防暴警入商場」，亦有市民「洗樓」叫商舖關門。 其間兩名市民一度爭執推撞，未有職員出現協調，抗議市民自行勸阻後，到地下停車場「尋獲」職員蹤影，要求說明商場今日無職員原因，發生衝突如何解決，並質疑新地漠視顧客、租戶及員工安危。

市民以標籤貼紙寫上抗議字句。（黃廸雯攝）

晚上7時許，陸續有市民抵達新城廣場詢問處位置聚集抗議，並在詢問處長檯貼上抗議字句，斥新地及商場是「吳三桂」、「引防暴警入商場」、「罔顧市民安全」。由於長檯及商場樑柱連儂牆今早被職員迅速清理，今晚大多被貼的字句並非使用便條紙，而是較難清理的標籤貼紙（Label紙）。

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市民「洗樓」叫商舖關門

網上曾傳出新城市廣場商舖會於晚上6時收舖，一名姓孔男子號召其他市民「洗樓」叫商舖關門，他進入商舖問職員商場是否曾要求6時收舖。孔先生表示， 包圍行動始作俑者是商場，市民並非針對租戶及客人，要求高層作出解釋警員入商場原因，並回應日後遊行中，新地會否再允許警員進入旗下商場等，包括金鐘一帶的遊行及本月28日的將軍澳遊行。

紅衣男子與黑衣男子爭執。（黃廸雯攝） 一名紅衣男子途經詢問處，與一名抗議男子發生爭執，繼而推撞，其他人協助調停，其間紅衣男子左腳涼鞋脫落遺失。其間並無保安或商場職員出現協助，孔先生帶頭與多名市民到地下停車場櫃檯「尋獲」商場職員，質疑商場無沒職員原因及發生衝突時如何解決，對方僅告知市民留下電話，孔先生質疑新地漠視顧客、租戶及員工安危。市民隨後再到6樓新城市廣場服務處（辦公室）貼上標語，諷刺「新鴻基變新警察總部」，又貼上多張周日衝突圖片。

新地發聲明 澄清職員為帶警員前往好運中心

新地今日再就事件發出聲明，再重申星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。於網上流傳有關商場職員疑似在商場三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地澄清當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。