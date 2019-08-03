【港產醬園】第三代「豉油佬」温柔對黃豆　聯本地農戶推有機醬油

醬油老店，有多枝香港製造的醬油，保存了龐氏家族，對調味料執著之情。「自己身為第三代傳人，應該對家庭有付出！」29歲的龐中衡（Jack），是悅和醬園第三代傳人，他放下多采多姿的生活，承續祖業做「豉油佬」。他運用創意迎接現代化挑戰，曬出「Made in Hong Kong」豉油，亦利用網上平台及年輕人的力量，傳承傳統生曬醬油工藝。Jack亦看準本港健康飲食市場，與本地農戶合作生産「有機醬油」，開拓可持續發展市場。

Jack是醬園第三代傳人，但每件事都會親力親為，「無理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，你下面班人都唔會服喇」。（郭倩雯攝）

無理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，下面班人都唔會服喇！ 龐中衡Jack 悅和醬園第三代傳人

醬園最初在荃灣德士古道設廠，因新界發展而遷往古洞。（受訪者提供） 龐氏家族設立醬園 香港落地生根 龐氏家族原籍廣東省佛山市，30年代起設立醬園。適逢國共內戰，龐氏一家輾轉南下到香港，醬油產業從此在香港落地生根。曬場最初設在荃灣德士古道，至1973年因應新界發展而遷往古洞北設廠至今。 第三代傳人 撈豆包裝埋數一腳踢 傳統工業往往出現青黃不接問題，第三代傳人龐中衡（Jack）願意肩負重任，承接跨越三代人的祖業。29歲的Jacky說，剛畢業時，沒有打算會承繼醬園，一直在外打拼。「屋企做豉油，冇理由答唔出鼓油點做」，這股傻勁，令Jack毅然放下花花世界，回歸醬園做「豉油佬」。 太子爺親自落場「幫手」 每事親力親為 訪問期間，Jack不時被召喚去「幫手」，戴上手套撈黃豆、除下手套推出一箱箱黃豆、為產品貼標籤紙、甚至由古洞駕車至荃灣門市幫手「埋數」，有別於坊間對「太子爺」的形象，Jack是一個「貼地」傳人，往往親力親為，「冇理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，下面班人都唔會服喇！」醬園對Jack而言，是個難得可貴的禮物，皆因這是其祖父、父親及伯父的心血，「自己身為第三代傳人，應該對家庭有付出」。

醬園拒絕流水生產 人手撈黃豆及進行發酵工序

我哋用人手撈黃豆，可以對黃豆較為溫柔！由於黃豆是廠房的根本，如果廠房用機器拌黃豆，有機會毀爛師傅用心煮出的黃豆！ 龐中衡Jack 悅和醬園第三代傳人

Jack與工友一起「撈黃豆」。(郭倩雯攝) 堅持傳統生曬方式 拒絕流水式生產 面對現代化的衝擊，醬園仍堅持傳統生曬方式，拒絕機械流水式生產，「奢華」地曬出「Made in Hong Kong」的豉油。現今有不少現代化機器可以降低工人的工作量，減低其辛勞及受傷機會，不過醬園仍以人手撈黃豆及進行發酵工序，因為Jack相信對黃豆溫柔才能生產出靚豉油。黃豆是廠房不可或缺的原材料，經過工序能製作醬油、豉油，「如果廠房用機器拌黃豆，有機會毀爛師傅用心煮出的黃豆。」 醬園進軍fb 生產有機醬油 屹立香港74年的醬園，要如何革新才能追得上時代步伐？Jack為醬園打入互聯網世界，透過開設Facebook專頁，讓大眾從社交平台上窺看香港傳統工業，用「豉油佬推介」Tag介紹醬園各產品，詳列生產過程、食用好處及建議食法。 除了開拓互聯網戰線外，亦開發新產品──有機醬油。有機製造顧名思義，即選用有機耕種的黃豆，不用任何化學物質，連醬油輸送管都棄用舊有的塑膠管，改用不鏽鋼「輸油管」，Jack期望能在生產醬油同時保護環境，為市民提供更多安全可靠的綠色產品。

門市保留60年代風味 醬油出品前需檢驗

我們賣出嘅產品，必需過到自己一關！ 龐中衡Jack 悅和醬園第三代傳人