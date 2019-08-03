【港產醬園】第三代「豉油佬」温柔對黃豆　聯本地農戶推有機醬油

醬油老店，有多枝香港製造的醬油，保存了龐氏家族，對調味料執著之情。「自己身為第三代傳人，應該對家庭有付出！」29歲的龐中衡（Jack），是悅和醬園第三代傳人，他放下多采多姿的生活，承續祖業做「豉油佬」。他運用創意迎接現代化挑戰，曬出「Made in Hong Kong」豉油，亦利用網上平台及年輕人的力量，傳承傳統生曬醬油工藝。Jack亦看準本港健康飲食市場，與本地農戶合作生産「有機醬油」，開拓可持續發展市場。
Jack是醬園第三代傳人，但每件事都會親力親為，「無理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，你下面班人都唔會服喇」。（郭倩雯攝）
無理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，下面班人都唔會服喇！
醬園最初在荃灣德士古道設廠，因新界發展而遷往古洞。（受訪者提供）
龐氏家族設立醬園 香港落地生根
龐氏家族原籍廣東省佛山市，30年代起設立醬園。適逢國共內戰，龐氏一家輾轉南下到香港，醬油產業從此在香港落地生根。曬場最初設在荃灣德士古道，至1973年因應新界發展而遷往古洞北設廠至今。
第三代傳人 撈豆包裝埋數一腳踢
傳統工業往往出現青黃不接問題，第三代傳人龐中衡（Jack）願意肩負重任，承接跨越三代人的祖業。29歲的Jacky說，剛畢業時，沒有打算會承繼醬園，一直在外打拼。「屋企做豉油，冇理由答唔出鼓油點做」，這股傻勁，令Jack毅然放下花花世界，回歸醬園做「豉油佬」。
太子爺親自落場「幫手」 每事親力親為
訪問期間，Jack不時被召喚去「幫手」，戴上手套撈黃豆、除下手套推出一箱箱黃豆、為產品貼標籤紙、甚至由古洞駕車至荃灣門市幫手「埋數」，有別於坊間對「太子爺」的形象，Jack是一個「貼地」傳人，往往親力親為，「冇理由做管理層咩都唔識，就咁空降落嚟，下面班人都唔會服喇！」醬園對Jack而言，是個難得可貴的禮物，皆因這是其祖父、父親及伯父的心血，「自己身為第三代傳人，應該對家庭有付出」。
醬園拒絕流水生產 人手撈黃豆及進行發酵工序
我哋用人手撈黃豆，可以對黃豆較為溫柔！由於黃豆是廠房的根本，如果廠房用機器拌黃豆，有機會毀爛師傅用心煮出的黃豆！
Jack與工友一起「撈黃豆」。(郭倩雯攝)
堅持傳統生曬方式 拒絕流水式生產
面對現代化的衝擊，醬園仍堅持傳統生曬方式，拒絕機械流水式生產，「奢華」地曬出「Made in Hong Kong」的豉油。現今有不少現代化機器可以降低工人的工作量，減低其辛勞及受傷機會，不過醬園仍以人手撈黃豆及進行發酵工序，因為Jack相信對黃豆溫柔才能生產出靚豉油。黃豆是廠房不可或缺的原材料，經過工序能製作醬油、豉油，「如果廠房用機器拌黃豆，有機會毀爛師傅用心煮出的黃豆。」
醬園進軍fb 生產有機醬油
屹立香港74年的醬園，要如何革新才能追得上時代步伐？Jack為醬園打入互聯網世界，透過開設Facebook專頁，讓大眾從社交平台上窺看香港傳統工業，用「豉油佬推介」Tag介紹醬園各產品，詳列生產過程、食用好處及建議食法。
除了開拓互聯網戰線外，亦開發新產品──有機醬油。有機製造顧名思義，即選用有機耕種的黃豆，不用任何化學物質，連醬油輸送管都棄用舊有的塑膠管，改用不鏽鋼「輸油管」，Jack期望能在生產醬油同時保護環境，為市民提供更多安全可靠的綠色產品。
門市保留60年代風味 醬油出品前需檢驗
我們賣出嘅產品，必需過到自己一關！
Jack在荃灣門市等待「埋數」。(郭倩雯攝)
醬油推出市場前 會進行規格檢驗
而醬油出品前，需進行規格檢驗，例如豉油鹹度及胺基酸濃度，以及食醋的酸度。所有檢測都有文件紀錄，任何醬料都能追蹤來源及生產過程，「我們賣出嘅產品，必需過到自己一關，需要把關及親自嘗味，測試冇問題才推出市場。」
荃灣門市保留60年代風味
這枝「Made in Hong Kong」的豉油不會出現在超級市場的架上，僅在荃灣街市街的「悅和醬園」門市及少許零售商店出現。荃灣門市仍保留60、70年代的風味， 一個又一個大醬酲擺放著甜麵豉醬、辣麵豉醬、錦豉醬和原油磨豉醬，員工按照客人的要求，選取醬料再包裝，然後過秤計價。
腌製品排放膠盒 蘊藏香港製造醬油
店舖另一邊則擺放一排膠盒，盛著醋醃蒜頭、糖醃白瓜、五柳菜、甜酸蒿頭等腌製品。顧客人流不絕，「老闆！老闆」呼叫聲此起彼落，這家74年的老店蘊藏著一枝枝香港製造的醬油，還保存了龐氏對調味料執著之情。