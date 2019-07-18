【元朗奪命車禍】大欖隧道城巴撼中貨　車長不治　14人受傷

元朗發生奪命車禍。今(18日)下午2時21分，大欖隧道往元朗方向近大欖隧道收費廣場，一輛969號往天水圍的城巴撞向貨車尾部，巴士車頭凹陷、司機昏迷被困於車內，需由消防救出，惜送院後不治。另外，巴士上有13名乘客受傷，貨車司機同告受傷。由於傷者眾多，流動醫療車到場為傷者分流，分別送往博愛醫院及屯門醫院治療，有傷者需戴上頸箍固定頭部。警方正調查意外原因。

現場消息指，巴士先撞向前方貨車尾部，將貨車推前30多米，再撞向貨車右邊車側始停下。運輸處宣佈因交通意外，大欖隧道往元朗方向近大欖隧道收費廣場的第1及2線現已封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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巴士車頭嚴重損毀。(王珮殷攝) 城巴嚴重損毀，車頭鐵架撞至變形，上層及下層的擋風玻璃飛脫，前車門變型，下層位置一片凌亂，地上留有大灘血跡。 涉事的969號巴士來往天水圍市中心及銅鑼灣摩頓台，事發時由銅鑼灣開出，大欖隧道收費廣場巴士站為該線第十二個站。城巴發言人表示，今日下午約二時十五分，一輛由銅鑼灣開往天水圍方向的城巴969號線巴士，在大欖隧道收費廣場巴士站停車上落客後繼續行程時，在青朗公路與一輛貨車發生交通意外。意外中城巴車長死亡，十多人受傷。城巴會全力配合警方，調查是次意外之經過及成因。

貨車車尾被撞至凹陷。(王珮殷攝)

貨車公司負責人梁先生到場了解事件。（王珮殷攝） 貨車公司負責人梁先生到場了解事件，他指貨車司機今年36歲，入職一年多，對方現時感到頭暈不適需送院治理。該貨車在不久前完成例行檢查，原定今日經大欖隧道到元朗取貨。

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巴士車頭嚴重損毀。(Louis Chung/ 香港突發事故報料區)