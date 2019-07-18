【電騙停不了】跨境電騙假扮公安　再上門收銀行卡　19歲仔被捕

東九龍總區重案組第三隊人員，今日於沙田拘捕一名19歲青年男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。

警方指，今年4月，一名26歲女受害人收到自稱電訊公司職員的來電，之後被轉駁至自稱武漢公安局公安的騙徒，騙徒指女子涉及內地洗黑錢案件，要求女子交出銀行卡及密碼作資產審查，其後5月被捕男子到受害人住所，拿取受害人銀行卡，受害人之後發現戶口被人提取港幣3萬元。另一宗案件於5月發生，騙徒以同樣手法騙取一名73歲婆婆，婆婆先後兩次將共75萬元交給自稱「特務」的被捕男子。

19歲仔扮公安 扮特務行騙

警方今日於沙田區拘捕一名姓李19歲男子，警方檢獲兩部懷疑與案有關的手提電話及一些匯款單據，及26歲受害人的銀行卡及1萬多元現金，相信當中部分為疑犯佣金，其餘現金則被匯款到內地銀行戶口。警方相信案件為跨境罪案，會繼續調查疑犯是否涉及其他案件，並追查幕後主腦。

警方表示，今年1月至5月共錄得207宗有關電話騙案舉報，較去年同期上升73宗，升幅54.4%，電話騙案牽涉三種手法，包括「假扮官員」、「猜猜我是誰」及「虛構綁架」，而「假扮官員」及「猜猜我是誰」有上升趨勢。警方提醒市民，若市民更換電話後需要更新電話簿，之後就收到電話稱要緊急借錢，市民需提高警覺，核實來電者身分。