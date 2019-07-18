【沙田遊行】網上流傳Whatsapp截圖　新地高層疑於遊行前與警接觸

星期日沙田新城市廣場發生警民衝突事件，管理新城市廣場的新鴻基地產管理層被質疑帶警察進場驅趕，又被指事前與警方溝通圍封新城市廣場出入口，罔顧市民安全。新地昨日（17日）就事件開記招交代事件，重申星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人，惟昨晚（17日）連登討論區有網民帖文，公開一張懷疑新鴻基高層的內部WhatsApp截圖，內容顯示有人早於上星期三7月10日與警方指揮官接觸，有人表示「同XXX溝通左，話昨日（即10日）已同沙田區指揮官開完會，睇下想點」

連登討論區昨晚（17日）有人帖文，公開一張懷疑新鴻基高層的內部 WhatsApp截圖，該名網民指，「高層一早有討論過商場當日可以點配合班狗」，內容顯示有人早於上星期三7月10日與警方指揮官接觸，表示「有便裝警員想找控制室負責人，查詢有關14號遊行，已通知XXX」，另一名職員則稱「同XXX溝通左，話昨日（即10日）已同沙田區指揮官開完會，睇下想點」網民又貼出星期日（14日）WhatsApp截圖，內容有關當日新城市廣場5樓平台花園、7樓平台花園、Snoopy世界及停車場的開放時間。

新地昨日就事件開記招交代事件，重申星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人，又公開當日CCTV片段，澄清當時有警員表示需要前往好運中心，職員希望警警盡快離開商場，於是指示警員前往好運中心的方向。

新地昨日就事件開記招交代事件，重申星期日當天沒有報警，亦沒有要求警方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人。（資料圖片/李澤彤攝） 服務處按情況調整營運安排 新地：恆常做法 記者就截圖再向新地查詢，新地發言人重申就早前網上謠言今日已發聲明，得悉網上流傳新城市員工Whatsapp群組截圖，發言人就此並無補充。

針對近日有關新城市廣場的謠傳，新城市廣場下午於Facebook澄清。

針對近日有關新城市廣場的謠傳，新城市廣場下午於Facebook澄清，如商場周邊地方有大型公眾活動舉行，服務處會向警方了解相關的封路安排，並且按情況就停車場車流、商場人流等營運安排作出相應調整，這個是恆常做法，而非網上傳言的為配合警方執法而作出的安排，又重申當日新城市廣場並沒有封閉任何出入口，僅有職員在知悉地面的巴士總站已封閉後，短暫在扶手電梯口勸喻市民改用其他通道，但市民仍可自行選擇離去的方法。