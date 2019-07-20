【沙田遊行】新城市男子疑影胸　百人包圍報警　兩小時不見警蹤

新城市廣場連繽第六日有市民抗議，不滿沙田遊行當日有警方進入商場。據了解，今日晚上7時許，一名打扮較為性感的女子行經新城市廣場時，被一名穿白衣的男子以手機拍攝，據悉鏡頭對準女子的重要部位。在場急救員發現事件，質疑有人偷拍，亦有新城市保安員在旁監察情況。現場近百人包圍該名男子，阻止他離開。有人報警求助，但獲回覆叫事主自行前往警署。事隔近兩小時後，仍未見有警員到場跟進事件。

根據網民的直播片段，晚上9時，立法會議員林卓廷接獲市民求助，前往現場跟進事件。他經初步了解後，該名可疑男子同意自行前往沙田警署。林卓廷陪同該男子、目擊者及過百名市民，步行前往沙田警署求助，其間不斷有人大叫﹕「小心淫蟲，提防影胸」、「支持警方執法」等口號。晚上9時半，眾人抵達沙田警署，惟數名警員已鎖上大閘，眾人未能直接前往報案室。林卓廷隔著鐵閘與警員交涉，最後他陪同兩名目擊者及可疑男子進入報案室。而事主亦由律師陪同下到警署處理事件。

警向林卓廷解釋﹕新城市保安稱不用協助

林卓廷事後回應指，警方正向疑犯、事主及目擊者登記資料。對於警方沒有派員跟進案件，林稱自己曾致電聯絡沙田警署高層了解為何無警員跟進案件，對方沒覆他電話。其後，他在沙田警署內，向一名沙田警署指揮官姓馬總督察投訴，指市民晚上7時許報警，而警方2小時後仍沒派人到新城市廣場跟進。馬回應指，曾聯絡新城市廣場了解情況，但保安稱不需要協助，亦無人同意警方進入商場。

新鴻基回覆林卓廷﹕未有拒絕警方處理

惟林續指，他再致電新鴻基求證，對方指回覆警方時稱由於已經有市民報案，警方可按正常程序處理，並未有拒絕警方到場處理事件。林表示目前雙方說法有衝突，但指「我會追究一件事，唔通入面新城市打大架，我哋call警察，唔通警察都可以講新城市無call就唔入嚟？我覺得警方應做就唔做！」現場過百名市民向林卓廷表達謝意，其後市民陸續返回新城市向管理處追問事件。

有沙田街坊批評偷拍案並非政治事件，但警方卻不願派人前往新城市廣場跟進。有報警求助的市民批評警方，指「之前示威大舉入黎打市民，依加市民係商場出事，警察都唔做野，叫市民自行到警署報案，警察職責何在？」當百名市民到場警署時，在閘內的警員並沒有了解事主情況，只問現場有多少人及前來所為何事。該市民批評警察怕自己利益和安全受威脅多於關心事主，「作為路過報警市民都被政治化？」

新城市﹕請警方按既定程序到場處理

新城市廣場服務處回覆事件指，新城市廣場服務處於晚上7時多得悉廣場內有顧客發生爭執，隨即派保安員到事發地點了解，知悉事主決定報警求助。服務處之後接到警方致電查詢現場情況，服務處職員當時向警方清楚表明，事主已報警，請警方按照既定程序到場處理。在一般情況下，若有市民在廣場內自行報警求助，服務處會予以配合，為報警市民提供適切協助。

沙田警署警方拉上大閘。(余睿菁攝)