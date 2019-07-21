【貴婦狗慘死】西灣河大廈起火　五犬獲救一狗燒死　老婦不適暈倒

西灣河一大廈今早（21日）發生火警，六犬遭殃！西灣河華堂大廈一單位廚房今早發生火警，單位住戶養有六隻狗，當中五隻獲救，另外一隻貴婦狗慘遭燒死；其中一隻獲救八哥亦被燒傷，消防及後為其灑水以降溫。事件中有數人吸入濃煙後不適，需送院檢查。

今早（21日）8時半，西灣河筲箕灣道華堂大廈，二樓平台單位廚房發生火警，其間冒出大量濃煙並曾傳出爆炸聲響。消防及警方及後到場，並將火警救熄，現場有兩至三名女子因吸入濃煙感到不適，需送院治理。其中，一名老婦經過現場時感到不適，及後於上址大廈休息後暈倒，一名曾為醫療輔助隊的途人蘇小姐恰巧經過，並立即替婦人進行急救，及後該名老婦回復清醒並送院檢查。

有婦人吸入濃煙後不適。

消防替狗隻灑水以降溫。

貴婦狗慘遭燒死 八哥被燒傷

據了解，居於起火單位住客為一對七旬退休夫婦，兩人養有6隻犬隻，當中5隻及後被救出，一隻貴婦狗不幸遭燒死；另外一隻八哥亦被燒傷，消防及後為其灑水以降溫，警方及後協作將八哥送到附近一所獸醫診所。據了解，涉事單位為一梯三伙，室外平台約400呎，室內則約200呎，租金約為1.4萬一個月。

另外，一名狗主的女親友得悉狗隻被燒傷後，趕往診所了解情況。