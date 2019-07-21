【逃犯條例】逾200警親屬聯署公開信　籲特首政治問題政治解決

反修訂《逃犯條例》風波持續，過去多次遊行均爆發警民衝突，造成流血事件。網上出現逾二百名自稱為現役警員的親屬，聯署撰寫公開信予特首林鄭月娥，指前線警員需服從高層「不合邏輯」指令、同時需承擔因政府施政失誤導致警民關係惡化的後果；該批親屬於公開信中提出三大訴求，包括要求特首以政治方式回應社會、成立法官主持的獨立調查委員會；以及保證警隊高層不再下達不當指令。 據了解，警方人事部今午（21日）於內部作出回應，指公開信內容不代表警方及相關協會立場，又籲同袍參與該項活動時謹慎考慮。

公開信：前線警需服從不合邏輯指令 承擔警民關係惡化

逾二百名自稱為現役警員的親屬，於網上進行以「政治問題政治解決-警員親屬致行政長官林鄭月娥的公開信」為題的聯署，以中英文撰寫公開信予特首林鄭月娥，當中可見包括機動部隊、重案組、軍裝警員、便衣警員等警察親屬進行聯署。公開信中指，自6月12日衝突以來，每次看見示威現場消息均感到憤怒及心酸；表示前線警員於因政治爭議而起的遊行事件中，需服從高層「不合邏輯與常理的指令、「被」出生入死」，而前線警又需要承擔政府施政失誤、警民關係急速惡化的後果。另外，聯署中又提到，警員收到的指令「危險且行動頻密」，但當指令者出錯卻無人需因此問責，前線警員則「長時間受社會嚴厲責罵、排斥」。

公開信中提到，前線警員需承擔警民關係惡化的後果。（資料圖片） 提三大訴求 籲政治方式回應社會訴求 公開信中又向特首林鄭月娥提到三大訴求，包括要求特首以政治方式回應社會訴求，「絕不能繼續將警員當作政府和市民之間的人盾」，而減低對警員及親屬的傷害；第二，成立法官主持的獨立調查委員會，以公眾認同方式「找回社會公義」；第三，保證警隊高層不再下達不當指令，以免再次引起警民衝突。

警方內部回應：不代表警方及協會立場

據了解，及後警方人事部內部今日（21日）向該個聯署作出回應，指人事部及警隊四個職方協會澄清，指該封公開信內容不代表警方及協會的立場，又呼籲同袍參與該項活動時謹慎作出考慮。

《香港01》正向警方查詢事件。