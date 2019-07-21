【721遊行】示威者警總外唱聖詩：盼警方放下仇恨　

今（21日）下午4時許，警方於灣仔的防線退至警總後，大批示威者於軒尼斯道往軍器廠街路口聚集，有人於警總外的水馬上貼上便利貼，將水馬防線化為連儂牆，亦有示威者向警方大叫「知法犯法」等口號。其中，有數名市民自發組隊於馬路上唱起聖詩及流行曲，冀能令警員平靜。

詩歌班：希望警方放下仇恨

「我們希望警方能放下仇恨，看清楚是林鄭政府將警員擺到群眾面前。」歐陽先生是八人唱詩班「七月。天音降伏」的成員，他們的團隊，於遊行三天前臨時組成。

歐陽先生解釋，知道今日有部分遊行人士偏離了警方早前同意的遊行路線到警總門外聚集，可能構成非法集結，而因唱聖詩屬宗教活動，毋需事先申請，於是到場唱聖詩，希望藉此能令在場的人士成為宗教活動的參與者，協助他們免於刑責。唱詩班自攜樂器及揚聲裝置到場，所唱的歌曲包括聖詩及流行曲，他們說自己是為了警員而唱「希望警察清楚今日並不是前線人員的過錯，是你們的上級錯誤、林鄭政府的錯誤。亦是中央政府的錯誤。」他認為，現在的局面膠著，據聞特首無法下台，亦無力處理目前狀況，市民需要發揮創意，以新思維將局勢拉往較好的局面，而非無了期地將暴力升級。

牆外人聲鼎沸，一牆之隔的警總之內，自警方防線退卻至水馬後方起，便有警員穿上頭盔圓盾等防暴裝備戒備，並派員於不同位置向外監視示威者。亦有警員手持攝影機向外拍攝示威者時，被人以綠色光線干擾。