【元朗黑夜】白衣人聚集南邊圍與警對峙　路經車輛同遭施襲

721日遊行夜，西鐵元朗站遭大批手持武器的白衣人入侵，多名市民慘被追打至頭破血流，前無綫電視新聞主播柳俊江、以及民主黨立法會議員林卓廷亦遇襲受傷，令人譁然。事後施襲白衫人逃離車站，至今日（22日）午夜後，大批白衣人手持木棍及鐵通，於元朗南邊圍村聚集，並不斷叫囂及擲物，期間更襲擊駛經私家車及的士，並與防暴警察對峙。

有私家車被白衣人襲擊，窗被扑爆，車身被打凹。(香港01記者攝)

午夜後，數百名白衣人聚集於南邊圍村，他們戴有口罩、手持木棍及鐵通等武器，據悉當中有本地人，亦有疑似南亞裔人士。據了解，部分白衣人更在附近一帶，襲擊路經車輛。居於油尖旺區的鄭先生表示，在網上得悉元朗站發生事故，遂駕車義載市民回元朗，「「幫得幾多幫幾多。」惟他駛經朗日路近鈞樂新邨對開，突見10多名持棍的白衣人，追打數名黑衫人士。



鄭先生稱，他原想讓該數名黑衫人士登車暫避，卻同遭打破擋風玻璃、側鏡，車身、車頂及車門亦全被扑至凹陷，幸自己未有受傷。其後，他將車駛至朗業街交界，遇上防暴警察，向其詢問可如何處理事件，惟未有下文，故他沒有再致電報警：「報警都無用」，無奈下致電拖車公司將座駕拖走。此外，一輛的士在南邊圍村接載黑衫人士時，亦被人打爆車窗；同時亦有一輛七人車被白衣人毀壞。至今晨3時許，仍有過百名白衣人在場與警對峙。