【元朗黑夜】和勝和14K跨幫派搗亂西鐵站　藤條鑲珠賤招毒打市民

其中一名被捕男子遭帶署扣查。(香港01記者攝)

警方新界北重案組人員，暫時就元朗西鐵站無差別攻擊市民暴力案件，拘捕6名男子。據知情人士指出，其中一名被捕的49歲男子姓李，為八鄉蓮花地村民，黑幫和勝和元朗猛人高佬安的手下；另一名被捕的50歲姓張男子，元朗大棠村民，跟隨和勝和「坐館級」猛人雙鷹青搵食。

至於另一名被捕45歲姓陳男子，家住天水圍，據知在元朗西鐵站內，將《立場新聞》女記者打得落花流水，早已被網民迅速「起底」，指其在元朗沙埔村開設農莊，知情人士對於網上的資料不置可否。 至於其餘人士，分別在天水圍天悅邨、天澤邨及元朗被捕。

據了解，警方初步已鎖定涉及元朗黑夜事件的白衣人身份，懷疑他們分別來自南邊圍、屏山等地方，當中有黑社會「14K」、「和勝和」成員，以及一些「老村民」，聲稱是抱著「捍衛家園」的心態。

據知警方於事發後，紀錄了百多人的身份證資料。此外，警方翻看昨晚白衣人襲擊人的網上片段，初步鎖定了約10人的身份，將會作出拘捕。事發當晚參與襲擊的人士，為有背景人士，凌晨聚集最多白衣人的南邊圍村，據知村內的黑社會原本以「和勝和」為主。

警方昨深夜會見記者時，曾展示在元朗起獲的部份證物，當中包括一些木棍、斧頭的木柄部份、及一些藤條。仔細可見，該些藤條的末端，鑲有一粒金屬珠。知情人士指出，該藤條原本用作掛上區旗，該粒金屬珠是用作扣繩之用。西鐵站打人事件之前，白衫人在元朗雞地「曬馬」時，部份人亦有手持該款「區旗」。

然而有人竟毒上心頭，竟想到拆去區旗後打人之用，藤條這類武器本身有彈性，加上金屬珠的加持，招招凶狠，就連幫派打鬥都未曾用上，卻竟然用來抽打無辜市民。

警方起獲的藤條，末端竟鑲有金屬珠。(香港01記者攝)

藤條末端的金屬珠。(香港01記者攝)